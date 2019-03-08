İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili idrak edildi.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili'nde dua edip namaz kıldı.

Akşam saatlerinden itibaren çevre il ve ilçelerin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda vatandaş Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Din Görevlisi Ali Rıza Temel, üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olduğunu söyledi.

İstanbul

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Regaip Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Müftü Yılmaz, buradaki vaazında, günlerin hızlı bir şekilde akıp geçtiğini söyledi.

Bugünün Regaip Kandili olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Üç ayların arifesindeyiz. İşte kirlenen gönüllerimizi, yolumuzu, çevremizi manevi ortamla arındırmanın en önemli vesilelerinden birisi hiç şüphesiz Cenabıhakk'ın ihlası olan kandiller, üç aylar, ramazan ve Kur'an mevsimleridir.'' diye konuştu.

Akşam namazı sonrası başlayan programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Bu arada Ankaragücü taraftarları cami çıkışında deplasmandan dönerken kazada hayatını kaybeden iki taraftar için lokma dağıttı.

Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Hatay, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik, Siirt ve Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Regaip Kandili, Almanya, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te de idrak edildi.