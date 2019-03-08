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Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesindeki seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi.
Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi
Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Burnu kırılan Ebru Türel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Türel, saat 19.00 sıralarında Veli Karacan yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobille Konyaaltı sahilindeki evine gitmek için yola çıktı. Türel'in içinde bulunduğu otomobile, Gürsu Mahallesi 304 ve 307'nci sokaklarının kesiştiği noktaya geldiği sırada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu ve ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen 38 KE 604 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Türel'in içinde bulunduğu otomobil, park halindeki 21 AAD 25 plakalı otomobile çarparak durabildi.

BAŞINI KOLTUĞA ÇARPTI, BURNU KIRILDI

Aracın arka koltuğunda oturan Ebru Türel, çarpmanın şiddetiyle başını ön koltuğa çarptı ve burnu kırıldı.

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Esra Tontu (20) ile araçtaki Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ebru Türel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü. Türel'e ilk müdahaleyi Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.

'ARAÇ YANDAN VURMUŞ OLSAYDI HAYATTA OLMAYABİLİRDİM'

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ebru Türel, "Burnumdaki kırığa müdahale edildi. Şu an eve gidiyorum. Büyük bir kaza atlattık. Araç yandan vurmuş olsaydı hayata olmayabilirdim" dedi.

Eşinin kaza yaptığını Finike ilçesindeki seçim çalışması sırasında öğrenen Menderes Türel, "Nazar değdi. Allah'tan çok kötü bir durumda değiliz. Buna şükür" diye konuştu. Türel, tedavi boyunca sık sık hastaneyi ve eşini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

 

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