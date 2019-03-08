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Emeklilere zam müjdesi!

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2 milyon memur emeklisinin Temmuz ayında yüzde 5 zammı kesin ancak enflasyon farkı oluşursa, ortada çıkan oran kadar ekstra zam alacaklar.
Emeklilere zam müjdesi!
Emeklilere zam müjdesi! Emeklilere zam müjdesi! Emeklilere zam müjdesi!

Türkiye'de yaklaşık olarak 12. milyon emekli bulunuyor. Yılbaşında zam alan emeklilerin ikinci zammı ise Temmuz ayında. Emeklilerin alacakları zamlarda yılın ilk 6 ayıdan gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. 

 

6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirlerken memur emeklilerinin yüzde 5'e ek olarak enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya çıkaracak.

118 LİRA ZAM

 

2019 yılında başında yapılan zamlarla beraber en düşük memur maaşı 2379 lira. Temmuz'da enflasyon yüzde 4'ü aşmasa bile yüzde 5 zam olacak olan memur emeklileri en az 118 lira zam alacaklar.

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