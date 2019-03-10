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Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin döviz kurlarından etkilendiğini ve TMO'nun satın alma yaparken daha yüksek fiyat vereceğini söyledi.
Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak
Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi.

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