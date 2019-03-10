Bahçeli'den ilk mitinginde flaş çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu. Bahçeli "ülkede beka sorunu yok" diyenlere sert sözler söyledi.

CHP'lilere de seslenen Bahçeli, "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur. Gerçek CHP’lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan..." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Zillet ittifakını oluşturan partiler beka sorunu yoktur diyor. Bunu gelsinler Ertuğrul Gazi'nin huzurunda söylesinler.

Büyük milletlerin he zaman beka sorunu vardır. Türk milleti büyüktür ve her zaman da büyük kalacaktır.

Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır.

Beka olmadan siyaset yapmanın manası söz konusu mu 31 Mart gelip çattığında zillet ittifakına Söğüt’ün tutumunu gösterecek misiniz?

Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler.

Beka olmadan belediyenin bir manası var mıdır? Nerede fitne, nerede husumet zillet oradadır.

CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur. Gerçek CHP’lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan...

CHP genel başkanı PKK ve YPG’yi mazlum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor.

Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize roket atıldı. Zillet ittifakının gözleri var görmüyor kulakları var duymuyor. Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. İnancımız budur.

Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar, "Türkiye köşeye sıkışsın" diyorlar, milli bekamızı hedef alıyorlar, milli birliğimizi yıkmayı planlıyorlar. Dünün tekfurları neyse bugünün iş birlikçileri aynıdır. Dünün Bizans'ı neyse bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır.