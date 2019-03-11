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ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak

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ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak
Sözleşmeli 5 bilişim personeli için ilana çıkan ÖSYM, işe alacağı personele 12 bin 744 lira ile 25 bin 489 lira arasında maaş verecek
ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( ÖSYM) tarafından yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanı kadroları için 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görev yapacak sözleşmeli 5 bilişim personeli için sözlü sınav yapılacak.

Adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 ila 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şartı aranıyor.

Başvuracak adaylardan bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmeleri, yoğun iş ortamında grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemeleri, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmeleri ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları isteniyor.

İşe alınacak personel, 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSSP3 puan türünden yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak söz konusu pozisyonunun 10 katı aday arasından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre belirlenecek.

Adayların sınava katılabilmesi için sınav başvuru formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra formun çıktısını imzalamak suretiyle istenilen belgelerle birlikte 11 Mart ile 26 Mart tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığının adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapması gerekiyor.

SÖZLÜ SINAVDA TEORİ VE UYGULAMA SORULARI YÖNELTİLECEK

Sözlü sınavda adaylara yazılım mühendisliği, proje yönetimi, veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri, programlama dilleri (C#, C++ veya Java),ASP.net gibi web tabanlı uygulama, bilgisayar ağları, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, yazılım mimarisi ve iş zekası süreçleri konularında teori ve uygulama soruları yöneltilecek.


Ayrıca sınav komisyonu adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyerek, algoritmayı doğru olarak kodlamalarını, nesne tabanlı programlama ve test güdümlü programlama bilgilerini ve tasarım kalıplarının uygulanması ile veri tabanı bilgilerini ölçecek.

AA'nın haberine göre; sınav sonuçları adaylara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden bildirilecek.

BRÜT MAAŞ TUTARI 25 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Sınavda başarılı olup işe alınacak personelin aylık brüt maaş tavanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine

göre istihdam edilenler için tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 6.372,49 lira) belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak.

Buna göre sınavda başarılı olup yazılım uzmanı pozisyonunda işe alınacak bir personelin brüt maaş tutarının tavanı 25 bin 489 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca işe alınacak diğer yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanının brüt maaş tavanları 19 bin 117 lira 47 kuruş, bir diğer ağ ve sistem uzmanın maaşı da 12 bin 744 lira 98 kuruş olarak ilan edildi.

AA

 

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