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Yüksek faizle 1 milyon hayal

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31 Mart'ta bitecek ÖTV indirimine az bir süre kala taşıt kredilerindeki yüksek faizlerle de boğuşan Türk otomotiv sektörü, eski güvenin kazanılması için yeni düzenleme gerektiğini söyledi.
Yüksek faizle 1 milyon hayal
Yüksek faizle 1 milyon hayal Yüksek faizle 1 milyon hayal Yüksek faizle 1 milyon hayal

Daralmaya devam eden Türk otomotiv pazarında 31 Mart ÖTV indiriminin bitmesine az bir süre kala sektör yüksek faizlerle de boğuşuyor. ÖTV indiriminin devam etmesini isteyen otomotiv sektörü temsilcileri faiz indirimiyle de desteklenmesini istedi.

Faiz indirimi olmadan ÖTV indiriminin yetersiz kalacağını savunan Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, aksi takdirde 1 milyonluk pazarın ancak hayal olduğunu vurguladı.

ÖTV İNDİRİMİ BİTERSE SAYILAR DAHA DA DÜŞER

Cenevre Otomobil Fuarı'nda Türk otomotiv pazarını değerlendiren Zafer Başar, "ÖTV indirimi otomotiv piyasası olarak bize çok büyük bir destek verdi. Özellikle satınalma gücünün desteklenmesi açısından çok pozitif bir etkisi oldu. Bu sayede Kasım ve Aralık aylarında stoğumuzun yüzde 90'lık kısmını eritme şansımız oldu. Mevcut şartlarda ÖTV devam ettiği sürece pazar ancak bu koşullarda ilerleyebilir. ÖTV'nin bitmesi pazarı sayısal anlamda çok düşürecektir. İktisadi olarak değerlendirecek olursak müşterilerin tüm sektörlerde güven endeksi düşmüş durumda. Öncelikle güven endeksinin yükselmesi lazım. Satınalma gücünün tekrar toparlanabilmesi için faizlerin mutlak surette inmesi lazım. Bu faizlerle 1 milyonluk pazar ancak hayal olur. Bunun yanında ÖTV'nin satınalmayı teşvik edilecek şekilde yeniden revize edilmesi gerek" şeklinde konuştu.

ŞİMDİ OTOMOBİL ALAN KAZANIR

Yeni modellerde fiyatların artmasına rağmen eski fiyatlardan satarak büyük bir fedakarlık yaptıklarının altını çizen Skoda Türkiye Genel Müdürü, "Dayanabildiğimiz noktaya kadar devam edeceğiz. Şu an Skoda alan birisi çok uygun fiyatlara hatta bir daha bulamayacağı fiyatlara bu araçları alıyor. Zarar edip etmeyeceğimizi yıl sonunda göreceğiz. Kar ettiğimizi söylemek mümkün değil. Sadece fabrikaya verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek ve müşterilerimizi araçlarla buluşturmak için çalışıyoruz. Ben devletin ÖTV ile otomotive verdiği desteği olumlu buluyorum. Devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

SKODA İLK 5'İ HEDEFLİYOR

Türkiye'de ilk 5 marka arasında olmak istediklerini söyleyen Başar sözlerine şöyle devam etti: "Adım adım bu hedefe doğru ilerliyoruz. Örneğin geçen sene pazarda en az küçülen markalardan birisi olduk. 2017'de pazar payımız 3,3'tü 2018'te yüzde 4,4 pazar payına ulaştık. Yeni ürünlerimiz geldikçe gücümüzü ve ağırlığımızı göstereceğiz. 2019'u da minimum yüzde 4,5 pazar payıyla kapatmak istiyoruz. 2019'un ilk 2 ayına bakarsak elimizdeki ürünlerle yüzde 3'lük bir pazara sahibiz. Bu çok yetersiz tabiki. Geçen sene sırlamada 11'inciydik."

Yeni Şafak

 

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