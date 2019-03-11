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Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

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Patates ithalatında 200 bin tona kadar tarife kontenjanı açıldı. Gümrük vergisiz patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Ticaret Bakanlığının Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, 200 bin tona kadar patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacak. Tarife kontenjanı 20 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Patates ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemiyle başvuru, kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığının tebliğiyle belirlendi.

Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek.

 

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