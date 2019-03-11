Kibariye'ye haciz şoku!

Şarkıcı Kibariye ile kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın evliliğinin bir senedir çatırdadığı konuşuluyordu.

Hatta Küçükbalçık'ın Kibariye'yi Lübnanlı bir spor hocası ile aldattığı ileri sürülmüştü. Her seferinde eşinin arkasında duran Kibariye, bu kez de Küçükbalçık'ın borçları yüzünden kriz yaşıyor.

Eşinin borçlarını ödemek için elinden geleni yapan sanatçı, geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahne almıştı. Fakat sahne sırasında haciz memurları otelin kapısına dayanmış.

Konser esnasında bu olayı duyan Kibariye, büyük şok yaşamış. Formalite gereği evraklara imza atan sanatçı, bu kez de Şişli'de bir mekanda sahne alacaktı.

Günler öncesinden duyurusu yapılan konser, meğer yine haciz korkusuyla o gün iptal edilmiş. Kibariye, bu olaylar yüzünden de eşiyle büyük kriz yaşamış. Ünlü çift, umarım evliliklerindeki sorunları çözer ve eski mutlu günlerine geri döner. (Takvim)