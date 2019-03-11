Benzine zam geliyor

15 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.

Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor. Artışın, bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 600 dolara dayandı. Dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Kur, 5 TL 45 kuruş üzerini zorluyor.

Bu gelişmeler, benzinde 15 kuruş zammı gündeme getirdi. İstanbul'da benzinin litresi zamdan sonra 6.55 - 6.60 TL arasına çıkacak. Gerek benzin gerekse de motorin zamları, bir süreden bu yana pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Bu artışın da hafta başında pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.