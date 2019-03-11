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SP lideri: Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez

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31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez" dedi.
SP lideri: Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez
SP lideri: Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez SP lideri: Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez SP lideri: Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  "Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karam ollaoğlu, sabah namazını Antalya Toptancı Hali'ndeki camide kıldı. Ardından da hal esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Karamollaoğlu, soğuk hava nedeniyle yakılan sobada ısındı.

Karamollaoğlu, halde gördükleri manzaranın kendilerini üzdüğünü söyledi. Yetkililerin beyanatlarının hal esnafını hedef aldığını belirten Saadet Lideri Karamollaoğlu, Türkiye'de meydana gelen problemlerin tamamının, hal esnafının omuzlarındaymış gibi açıklamalar yapıldığını söyledi. 

Karamollaoğlu, "Bir memlekette hükümet, özellikle üreticinin derdini bilmez, bir mal neden pahalı, nasıl ucuzlar, bunun üzerinde ciddi bir çalışma yapmadan panikle bazı kesimler itham edilirse işler düzelmez, daha da bozulur." dedi.

HAL ESNAFI İNCİNMİŞ

"Toptancı hallerde 'Deli Dumrul' misali bir durum olduğunu" ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez. Biz niye sosyalist bir rejimde değiliz demokratik bir sistem içindeyiz? Burada herkes serbest ticaretini yapar. Tarımı es geçemezsiniz. Buzdolabı, çamaşır makinesi, araban olmazsa olur ama karnın doymazsa olmaz. Herkes karnını doyuracak. Karın doyurmaya geldiğinde de devletin üreticiyi desteklemesi lazım, onun derdi ile dertlenmesi gerekiyor. Maalesef biz bu noktada bir şey görmüyoruz. Tahıl ya da baklagiller ile ilgili ekilebilir arazinin yüzde 10'u ekilmiyor, çünkü üretici kar edemiyor. Hükümetin tarım politikasını baştan sona gözden geçirmesi gerekiyor. Girdilerin ucuzlatılması gerekiyor. Girdiler için ek para verelim değil, gereksiz vergilerin kalkması gerekiyor. Başta da mazot. Başta yöneticilere, sonra hepimize Allah düşünmeyi idrak etmeyi nasip etsin. Hal esnafı beyanatlar nedeniyle çok incinmiş."

 

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