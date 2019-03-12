12 Mart 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:15Öğle 13:19İkindi 16:36Akşam 19:13Yatsı 20:32
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 100.850 -0.68
  • Altın: 226,439 -0.02
  • Dolar: 5,4450 -0.03
  • Euro: 6,1170 -0.10

JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

»
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019'daki tahmini büyüme rakamlarını düşürdü.
JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı
JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

Her seçim döneminde algı operasyonu yapan yatırım bankaları ve yabancı finans kurumları, Türkiye üzerinden kara propaganda gerçekleştiriyor. Daha önce de Fitch üzerinden algı oyunları yapan ABD'li finans kurumları, bu sefer de JP Morgan ile faaliyet gösteriyor.

 

ABD'li yatırım bankalarından ve alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini düşürdü.

BÜYÜME RAKAMLARI DÜŞÜRÜLDÜ

 

Kurum, Türkiye'de zayıf büyüme görüşü nedeniyle 2019 tahminlerini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdüklerini bildirdi.

BBVA Araştırma Birimi ise yolladığı bir notta, bu yıl için yüzde 1'lik büyüme beklentilerini koruduklarını açıkladı. TÜİK tarafından bugün açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü; 4. çeyrekte ise ekonomi yüzde 3 daraldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladıJP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladıDünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019'daki tahmini büyüme rakamlarını düşürdü.
2018'de ekonomi yüzde 2,6 büyüdü2018'de ekonomi yüzde 2,6 büyüdüTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı.
Benzine zam geliyorBenzine zam geliyor15 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.
Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandıPatates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandıPatates ithalatında 200 bin tona kadar tarife kontenjanı açıldı. Gümrük vergisiz patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Yüksek faizle 1 milyon hayalYüksek faizle 1 milyon hayal31 Mart'ta bitecek ÖTV indirimine az bir süre kala taşıt kredilerindeki yüksek faizlerle de boğuşan Türk otomotiv sektörü, eski güvenin kazanılması için yeni düzenleme gerektiğini söyledi.
ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacakÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacakSözleşmeli 5 bilişim personeli için ilana çıkan ÖSYM, işe alacağı personele 12 bin 744 lira ile 25 bin 489 lira arasında maaş verecek
  • Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak10 Mart 2019 Pazar 09:55
  • Çığırtkanlıklar işe yaramadı!09 Mart 2019 Cumartesi 08:01
  • Resmen yürürlüğe girdi! Tazminat talep edebilirsiniz08 Mart 2019 Cuma 13:55
  • Emeklilere zam müjdesi!08 Mart 2019 Cuma 11:48
  • Bakan Albayrak: "Türkiye önemli bir ivme yakaladı"08 Mart 2019 Cuma 08:41
  • Bakan açıkladı: 5 yıl boyunca ödeme yapılacak!07 Mart 2019 Perşembe 12:35
  • Bakan Albayrak açıkladı: Yüzde 50 azaldı!07 Mart 2019 Perşembe 10:35
  • Maaşın yarısı 1 yıl devletten07 Mart 2019 Perşembe 09:59
  • Dolar neden yükseldi?07 Mart 2019 Perşembe 07:55
  • Dört bir koldan istihdam atağı07 Mart 2019 Perşembe 06:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri