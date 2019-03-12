12 Mart 2019 Salı17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:50Güneş 07:15Öğle 13:19İkindi 16:36Akşam 19:13Yatsı 20:32
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 100.850 -0.68
  • Altın: 226,625 0.06
  • Dolar: 5,4356 -0.17
  • Euro: 6,1182 0.02

Bakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklaması

»
Elektrik dağıtım bedeline ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda farklı algılamalar olduğunu dile getirdi.
Bakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklaması
Bakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklaması Bakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklaması Bakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklaması

Bakan Dönmez, Niğde'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, enerji alanında birçok başarılı işe bu dönemde imza attıklarını söyledi.

Dönmez, 2000'li yılların başında elektrikte yetersiz bir üretim söz konusu olduğunu belirterek, yapılan yasal düzenlemeler ve yatırımcının güvenmesi sayesinde çok fazla kamu kaynağı harcanmadan elektrik alanında son 15 yılda 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bunun sayesinde artık elektrik arzının tüketimden daha fazla hale geldiğini belirten Dönmez, "Birkaç yıl öncesine kadar elektriği ithal ediyorduk. Sonraki yılda ihracatımız ithalatımızdan daha fazla oldu. Elektriği üretmek yetmiyor. Sadece santral kurmanız yeterli değil. Santralde üretilen elektriği yüksek gerilim hatlarıyla nehirleri, dereleri, tepeleri aşarak şehirlere götüreceksiniz sonra şehirlerde trafo merkezlerinde gerilimini indireceksiniz, mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina, iş yeri iş yeri, hatta tarla tarla dağıtacaksınız. İşte iletim ve dağıtım şebekesinin toplam uzunluğu 1 milyon 420 bin kilometre. Aşağı yukarı Ekvator'u 35-40 defa tur atacak kadar şebekemiz var." ifadelerini kullandı.

FATURALARDAKİ DAĞITIM BEDELİ

Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeliyle ilgili farklı algılamalar olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup da faturayı size bırakma bedeli değil. Elde ettiğimiz enerjiyi bu şebeke vasıtasıyla sizlere kadar götürmenin yapım ve işletme maliyeti var. Elektrik üretim sektöründe 60 bin kişi çalışıyor ama dağıtım-iletim tarafında bunun iki katı insan çalıştırıyoruz. 120 bin kişi çok daha zor koşullarda siz evinizde sıcacık odanızda uzanırken, gece gündüz demeden çalışıyor. İşte bu şekilde çalışan binlerce teknisyenimiz var. Oluşan maliyetler de doğal olarak elektrik dağıtım bedeli olarak da size yansıyor. Toplam faturamızın içerisinde dağıtım bedelinin payı yüzde 30, vergiler hariç yüzde 35. Avrupa ortalaması dağıtım bedeli vergiler hariç yüzde 50. Atmosfere açık koşullarda bazı yerlerde hatları yerin altından götürüyoruz. Şebeke, şehirlerimiz büyüdüğü için zaman zaman yetersiz kalabiliyor, eskiyor, asmosferik koşullar nedeniyle yıpranmaya uğrayabiliyor. Her yıl iletim dağıtım için ayırdığımız kaynağın tutarı 9,5 milyar lira. İşletme gideri olarak da 17,5 milyar lira ayırıyoruz, etti 27 milyar lira. O 27 milyar lira dağıtılan-satılan elektrik birimine bölündüğünde dağıtım bedeli olan rakam ortaya çıkıyor."

Doğal gaz dağıtım çalışmaları hakkında da bilgi veren Dönmez, 2000'li yılların başında 5 büyükşehirde ve 50 ilçede doğal gaz varken bugün 81 ilin tamamına ve 510 ilçeye doğal gaz ulaştırıldığını anlattı.

BORON TALEBİNE YETİŞEMİYORUZ

Ülkenin giderek büyüdüğünü ve talebin arttığına işaret eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artan talebi karşılamak için altyapı noktasında ciddi yatırımlara ihtiyacımız var. Bunları karşılamak için de kaynağa ihtiyacımız var. Para basarak bunlar olmuyor. Akıllı yönetimle ancak bu kaynakları biriktirme ve yönetme şansınız var. Eğer hukuk düzeniniz, güvenliğiniz yeterliyse o zaman yabancı yatırımcı da çekiyorsunuz. Nükleer, mesela 50 yılık hayalimizdi şimdi gerçekleşiyor. Santral projesi başladı, inşallah cumhuriyetimizin 100. yılında ilk nükleer reaktöre sahip olacağız. Maden tarafında da ciddi hamlelerimiz var. Orada hem ithalatımız hem ihracatımız var. Hedefimiz ithalatımızı azaltıp ihracatımızı artırmak. Katma değerli ürünlere ağırlık vermek zorundayız. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığımız bor katkılı temizlik ürünü. Boron talebine yetişemiyoruz. Baştan bu kadar talep geleceğini arkadaşlar ön görmemişti. Üretim hızını iki katına çıkartmamıza rağmen şu anda talebe yetişemiyoruz. Ama yine fabrikanın kapasitesini artıracağız ve o talebi karşılayacağız. Şimdiden yurt dışından da talep gelmeye başladı."

Bakan Dönmez, Niğde Belediyesi Merkez Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdiKatar, 100 adet Altay tankı siparişi verdiYerli üretim olan Altay tankından almak için Katar'la imzalar atıldı. Buna göre Katar, Türkiye'den 100 adet Altay tankı alacak.
Milyonlarca çalışanın dikkatine!Milyonlarca çalışanın dikkatine!Bir kişinin iki farklı statüde aynı anda sigortalı olması ve prim ödemesi halinde, ödenen primlerden yalnızca geçerli statüde olanları emekli aylığına yansıtılıyor. Aylığa etkisi olmayan primler iade alınabiliyor.
Bakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklamasıBakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklamasıElektrik dağıtım bedeline ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda farklı algılamalar olduğunu dile getirdi.
Savaşın kaybı 900 milyar dolarSavaşın kaybı 900 milyar dolarDünya Bankası Başkanı Birinci Yardımcısı Mahmud Muhyiddin, Arap ülkelerinin, gelir dağılımında dünyanın en kötü ülkeleri olduğunu söyledi.
JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladıJP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladıDünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019'daki tahmini büyüme rakamlarını düşürdü.
2018'de ekonomi yüzde 2,6 büyüdü2018'de ekonomi yüzde 2,6 büyüdüTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı.
  • Benzine zam geliyor11 Mart 2019 Pazartesi 10:10
  • Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı11 Mart 2019 Pazartesi 08:53
  • Yüksek faizle 1 milyon hayal11 Mart 2019 Pazartesi 08:30
  • ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak11 Mart 2019 Pazartesi 08:27
  • Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak10 Mart 2019 Pazar 09:55
  • Çığırtkanlıklar işe yaramadı!09 Mart 2019 Cumartesi 08:01
  • Resmen yürürlüğe girdi! Tazminat talep edebilirsiniz08 Mart 2019 Cuma 13:55
  • Emeklilere zam müjdesi!08 Mart 2019 Cuma 11:48
  • Bakan Albayrak: "Türkiye önemli bir ivme yakaladı"08 Mart 2019 Cuma 08:41
  • Bakan açıkladı: 5 yıl boyunca ödeme yapılacak!07 Mart 2019 Perşembe 12:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri