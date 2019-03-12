Milyonlarca çalışanın dikkatine!

Bir kişinin iki farklı statüde aynı anda sigortalı olması ve prim ödemesi halinde, ödenen primlerden yalnızca geçerli statüde olanları emekli aylığına yansıtılıyor. Aylığa etkisi olmayan primler iade alınabiliyor.

Sosyal güvenlik sisteminde sigortada teklik ilkesi söz konusudur. Ancak pek çok meslek grubu aynı anda hem SSK’lı, hem Bağ-Kur’lu olmak durumunda kalıyor. Yani kişi hem kendi işini yaparken hem de bir işverenin yanında sigortalı olabiliyor. SGK açısından sakınca yok.

DÖNEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre, SGK’nın hangi statüde ödenen primleri geçerli sayacağı ise dönemler içinde farklılık gösteriyor. 1 Ekim 2008 ila 1 Mart 2011 tarihleri arasında bir kişi aynı anda Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı mensubu ise, 4/C’liliği yani Emekli Sandığı mensupluğu geçerlidir. 1 Mart 2011’den sonra ise uygulama değişti. Bu tarihten sonra hem SSK’lı, hem Bağ-Kur’lu olanların SSK’lılıkları geçerli sayılıyor.

SGK’YA BORCU OLMAMALI

Bir kişinin iki farklı statüde aynı anda sigortalı olması ve prim ödemesi halinde, ödenen primlerden yalnızca geçerli statüde olanları emekli aylığına yansıtılıyor. Dolayısıyla emekli aylığına etkisi olmayan ve geçersiz statüde ödenmiş primler iade alınabilir.

TALEPTE BULUNMAK ŞART

Bu durumda primlerin iade alınabilmesi için kişinin SGK’ya prim borcu olmaması gerekir. Bunun yanında bir de kişinin SGK’dan talepte bulunması şarttır. SGK kendiliğinden bu iade işlemini yapmaz.

ÖDENMEMİŞSE AKTARIM YAPILIR

Bir kişi aynı anda SSK’lı ve Bağ-Kur’lu olması gerekirken bu durumun farkına varmaz veya farkına varsa bile bir sigortalılık statüsüne prim ödemezse bu durumda primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarımı yapılır. Örneğin kişi aynı anda Bağ-Kur’lu ve SSK’lı ise ve Bağ-Kur’luluğu 1 Kasım 2008’de, SSK’lılığı ise 1 Aralık 2008’de başlamışsa, bu durumda kişinin Bağ-Kur’luluğu geçerlidir. Ancak kişi 1 Aralık 2008 tarihinden sonra SSK’lı olduğunu düşünerek Bağ-Kur’a prim ödememiş ise SSK’lılığı iptal edildiğinde SSK’ya ödenen primler Bağ-Kur’a aktarılır. Bu durumda yalnızca primlerin işçi hissesinin aktarılması söz konusudur.

BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Kişinin SSK’lılığı iptal edildiğinde primler Bağ-Kur’a aktarılır. Ancak primi ödeyen işverenin SGK’ya borcu yoksa ve muvafakati de varsa kişi adına o dönemde ödenen işçi ve işveren hissesinin tamamı aktarılabilir. Bu işlemi SGK resen yapmaktadır. Kişilerin SGK’ya başvuruda bulunmasına gerek yok.

1 EKİM 2008 SONRASI İÇİN

Bahsettiğimiz durumda kişiye iade edilecek primlere SGK tarafından faiz işletilir. 1 Ekim 2008 sonrasındaki dönemler için primler SGK tarafından kanuni faiziyle iade edilir. Dolayısıyla bu tarihten sonraki süreler için prim iadesi alacak kişiler ödedikleri primleri faiziyle birlikte geri alabilirler. Dolayısıyla 1 Ekim 2008 sonrasındaki süreler için prim iadesi alacak kişiler prim ödedikleri tarihi takip eden ay başından iade işleminin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için işletilecek faizle birlikte primlerini iade alabilir.

KAYNAK: AKŞAM