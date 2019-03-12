Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdi

Yerli üretim olan Altay tankından almak için Katar'la imzalar atıldı. Buna göre Katar, Türkiye'den 100 adet Altay tankı alacak.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi meyvelerini de veriyor. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları yurt içindeki kaynaklardan karşılanırken, ihracat da her geçen gün artıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan YAVUZ, Milli Ana Muharebe Tankı ALTAY programına ilişkin açıklamalarda bulundu



KATAR'DAN 100 ADET SİPARİŞ



YAVUZ, seri üretim ihalesini alan BMC’nin, 24 ay içerisinde 40 adet ALTAY Ana Muharebe Tankını (AMT) üretip ilgili birime teslim edeceğini, 41’inci tanktan itibaren yerli motor kullanılacağını, 250 adet siparişi verilen tankın çok hızlı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edileceğini ve Katar’ın 100 adet ALTAY Ana Muharebe Tankı siparişi verdiğini açıkladı.

Katar ile Türkiye arasında 100 adet Altay tankı alımı için imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Katar'a ilk etapta 40 adet tank teslim edilecek.