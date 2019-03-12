Yıldırım: Beka tartışması yerelde gündem olmamalı

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, "Beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul'u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna" dedi.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'e konuşan Yıldırım'ın beka hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Başından beri ittifaklar arası tartışmalar, seçimi yerelden genele çekiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu yüzden ısrarla İstanbul'da yerelde kalmaya özen gösteriyorum. Biz devlet başkanı seçmiyoruz, şehri yönetecek kişiyi seçiyoruz. İstanbul'da genel siyasetin, kutuplaşma siyasetinin gölgesinde kalırsak yazık olur, İstanbul adına üzülürüm. Böyle olmaması için de azami gayret gösteriyorum.

Beka dediğimiz şey bayrak, toprak, millet, devlettir. Bu kavramlar, üzerinde tartışma yapılacak şeyler değil.

İttifakların oluşma şekli bu tartışmayı gündeme getiriyor. Terörle yan yana gözüken bir partinin, bir ittifakla işbirliği yapması ister istemez bu tartışmayı gündemde tutuyor.

Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul'u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna."