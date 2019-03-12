Bahçeli'den İP'e gidenlere çağrı

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Kim ne söylerse söylesin 31 Mart seçimleri bir beka seçimleridir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimiz ile omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız gayrımız yoktur.

"ZİLLET BURADA DİKİŞ TUTMAZ"

24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Türkiye'ni güçlenmesinden rahatsız olanlar son kozlarını oynuyorlar. İstikrardan korkanlar son kozlarını deniyorlar. Yozgat zillet zehrini yutmaz, zillet burada dikiş tutmaz, Yozgat'ta ihanet asla barınamaz.

PKK'nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmak, Türkiye'yi geriye götürmektir. Belediyelerde yeni bir çukur siyasetine kapı aralıyorlar. İhanet oradaysa Yozgat buradan. Bizler çağ açıp kapatan bir ruhun devamıyız.

Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar. Türk milleti boyun eğmedi yine boyun eğmeyecektir. Ya hep birlikte olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız.

Allah'a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. Yozgat bunun canlı ispatıdır. Bu aziz millet çaresiz değildir. Yozgat bunun güvencesidir.

"MİLLET İÇİN İSTİKLAL İÇİN BEKA DİYORUZ"

Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Etrafımız vahşi emellerle kuşatıldı. Bebek katilleri ile siyaset yapan, ezanla dalga geçen, Kürdistana göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir. Milli bekamız bıçak sortında. Biz birlik için istiklal için beka diyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil, Kuva-i İnzibatiyedir. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz kimsesiz değildir.

İYİ PARTİLİLERE ÇAĞRI

İP'e gitmiş ancak pişmanlık duyan kardeşlerimize açık çağrımdır, zillete ortak olmayın gelin helalleşelim