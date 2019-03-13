13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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1 haftalık bebeği parka terk eden Suriyeliler yakalandı

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Kilis'te, 9 gün önce bir haftalık kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı. şüphelilerin Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğu belirlendi.
1 haftalık bebeği parka terk eden Suriyeliler yakalandı
1 haftalık bebeği parka terk eden Suriyeliler yakalandı 1 haftalık bebeği parka terk eden Suriyeliler yakalandı 1 haftalık bebeği parka terk eden Suriyeliler yakalandı

9 gün önce İslambey Parkı'na bırakılan bebeğin kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, parkın bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 700 saatlik görüntülerini inceleyerek, bebeği motosikletli iki kişinin terk ettiğini tespit etti.

Motosikletin marka ve modelinden yola çıkarak, şüphelilerin Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğu belirlendi.

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde bebeğin annesinin H.Ö.'nün baldızı E.H. olduğunu itiraf etti.

Evinde gözaltına alınan E.H.'nin de bebeğin babasının gayrimeşru ilişki yaşadığı Suriye uyruklu M.A. olduğunu, ailesinin durumu bilmediğini ve korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö.'ye vererek, terk etmesini istediğini söylediği belirlendi.

Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İslambey Parkı'nda, 3 Mart'ta terk edilmiş olarak bulunan Yağmur ismi verilen kız çocuğu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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