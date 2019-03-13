13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Bakan: 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım." dedi.
Bakan: 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak
Bakan: 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak Bakan: 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak Bakan: 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Müftülük toplantı salonunda AK Parti Mardin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programa katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerle buluşmalara çok önem verdiklerini, her ilde mutlaka gençlerle demokrasi buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bu buluşmamızın temel noktası malum 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım. İlk oy önemli. Özellikle böyle bir süreçte, böyle bir tecrübeyi yaşayacak olmanız ayrıca bir önem katıyor. Malumunuz ülkemiz demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, kurumlarıyla kuruluşlarıyla söylemleriyle demokrasiyi hazmetmiş bir ülke." diyen Kasapoğlu, ülkede seçime katılım oranlarının yüksek olduğunu bildirdi.

Sandığa giden seçmen oranının çok yüksek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Batıda bu kadar değil, özellikle Amerika'da yüzde 50'lerde 60'larda, bizdeki oran gerçekten pek çok kendisini demokraside ileri addeden ülkelerden çok daha ileride. Bu da bizim demokrasimizi, çoğulculuğumuzu, sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun." ifadesini kullandı.

Ülkenin çok zengin bir coğrafyaya ve nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu zengin mozaiği daha da zenginleştirme yoluna gençlerin katılımının apayrı bir anlam ve zenginlik katacağını vurguladı.

Bir gencin ülkede seçme ve seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesinin ülke siyasetine katkılarını sorması üzerine Kasapoğlu, "Gençlerimiz şimdi parlamentoda bizi temsil ediyorlar, çok genç yaşta arkadaşlarımız var ve çok güzel temsil ediyorlar. Gençlerimiz demek, heyecan, motivasyon, yenilik, taze kan demek. Gençlerimizin katkısını, heyecanını elbette ülkemiz ve demokrasimiz için önemli bir kazanım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye etti.

Daha sonra Kızıltepe ilçesine geçen Kasapoğlu, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Bütün imkanlarıyla şimdiye kadar oldukları gibi bundan sonra da ilçenin hizmetinde olmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, ilçeye yaptıkları ve yapacakları yatırımları aktardı.

- "Onların kin nefret bölücü söylemlerine karşı biz sevgi diyeceğiz"

Bölge insanının her şeyinin en iyisini hak ettiğini anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sizlerin oylarını alıp yol yapacakları yerde yolları çukurlarla donatanlar, o yolların altına mayın, bomba döşeyenler 31 Mart'ta sizden gereken cevabı, o kırmızı kartı alacaklar. Onların hukuksuzluklarına karşı biz inadına hukuk, adalet diyeceğiz. Onların kin nefret bölücü söylemlerine karşı biz sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik diyeceğiz."

- Gençlik Merkezini ziyaret

Bakan Kasapoğlu, daha sonra görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezle ilgili Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'dan bilgi alan Kasapoğlu, sohbet ettiği gençlere tavsiyelerde bulundu. Radyo programına da konuk olan Kasapoğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ziyaretlere, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve İl Başkanı Faruk Kılıç da katıldı.

AA

 

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