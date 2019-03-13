13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:49Güneş 07:13Öğle 13:19İkindi 16:36Akşam 19:14Yatsı 20:33
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 102.127 0.40
  • Altın: 228,919 0.27
  • Dolar: 5,4549 -0.06
  • Euro: 6,1554 -0.14

Bakan Pakdemirli: Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacak

»
"7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira destekleme ödemesine ve koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz"
Bakan Pakdemirli: Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacak
Bakan Pakdemirli: Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacak Bakan Pakdemirli: Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacak Bakan Pakdemirli: Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'taki temasları kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaretinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Kars Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Tarım sektörünün ve çiftçilerin sorunlarını dinlemek için Kars'ta olduğunu anlatan Pakdemirli, "Üretici ve çiftçimiz tüm kabinemiz için önemli, ciddi bir farkındalığımız var. Önümüzdeki 20-25 yıl içinde gıda sektörümüzü daha fazla artırmamız lazım. Çitçilerin ellerini rahatlatmak konusunda yapmamız gereken ne varsa, eğer imkanımız varsa bundan hiçbir zaman geri adım atmayacağımızdan emin olmanızı istiyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, tarım şehri olan Kars'ın çok güzel mimariye sahip olduğunu ve bunun korunması gerektiğini vurgulayarak bu şehrin kış sporları potansiyeline de sahip olduğuna işaret etti.

Yöredeki çocukların mutlaka kış sporlarını öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, şunları söyledi:

"Burada yılın 4-5 ayında kış sporları yapılabilir. Çocuklarınızı mutlaka kış sporlarına gönderin. Kars'ta imkanı olmayanlara kış sporları yapma imkanı verilecek. Türkiye'nin en iyi kayak hocaları Sarıkamış'tan çıkar, burada bu anlamda çok ciddi bir kültür var, bu kültürü de yaşatmamız gerekiyor. Karı, kazanca çevirmemiz gerekiyor. Avusturya gelirinin yüzde 50-60'ını kardan elde ediyor. İşte karı kazanca çevirebilirsek gençlerimiz yanlış yola sapmaz, örgütlerin eline düşmez, gençlerimiz para kazanır."

REKLAM

Bakan Pakdemirli, dertli bir coğrafyada yaşanıldığına dikkati çekerek, bu coğrafyanın istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hibe desteği için Doğu Anadolu Projesine (DAP) yapılan müracaatların bugünden itibaren alınmaya başlandığını anlatan Pakdemirli, söz konusu müracaatların süresinin uzatıldığını dile getirdi.

Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"DAP projesi kapsamında ahır yapımında 385 bin liralık projenin yüzde 50'si hibe verilecek. Hayvan alımında 5 bin lira boğaya, 750 lira koça hibe desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Anaç koyun-keçi desteği ödemelerinde 187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için 538,5 milyon lira destekleme ödemesini mart ayının sonunda ödeyeceğiz. 7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira destekleme ödemesine ve koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz. Arıcılıkta kovan desteğini 10 TL'den yüzde 50 artışla 15 TL'ye çıkarıyoruz."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacakBakan Pakdemirli: Koyunculukta sürü büyütme projesi başlatılacak"7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira destekleme ödemesine ve koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz"
Milli Gazete'den şok Varlık Fonu iddiasıMilli Gazete'den şok Varlık Fonu iddiasıMilli Gazete'den şok Varlık Fonu iddiası
Baklava kralı konkordato istediBaklava kralı konkordato istediBaklava kralı olarak bilinen ve sektörde önemli markalar haline gelen Hacı Sayid baklavalarının sahibi olduğu şirketlerin konkordato talebi mahkemece onaylandı.
Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdiKatar, 100 adet Altay tankı siparişi verdiYerli üretim olan Altay tankından almak için Katar'la imzalar atıldı. Buna göre Katar, Türkiye'den 100 adet Altay tankı alacak.
Milyonlarca çalışanın dikkatine!Milyonlarca çalışanın dikkatine!Bir kişinin iki farklı statüde aynı anda sigortalı olması ve prim ödemesi halinde, ödenen primlerden yalnızca geçerli statüde olanları emekli aylığına yansıtılıyor. Aylığa etkisi olmayan primler iade alınabiliyor.
Bakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklamasıBakan Dönmez'den dağıtım bedeli açıklamasıElektrik dağıtım bedeline ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda farklı algılamalar olduğunu dile getirdi.
  • Savaşın kaybı 900 milyar dolar12 Mart 2019 Salı 08:10
  • JP Morgan Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı12 Mart 2019 Salı 07:14
  • 2018'de ekonomi yüzde 2,6 büyüdü11 Mart 2019 Pazartesi 10:13
  • Benzine zam geliyor11 Mart 2019 Pazartesi 10:10
  • Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı11 Mart 2019 Pazartesi 08:53
  • Yüksek faizle 1 milyon hayal11 Mart 2019 Pazartesi 08:30
  • ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak11 Mart 2019 Pazartesi 08:27
  • Bakan duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak10 Mart 2019 Pazar 09:55
  • Çığırtkanlıklar işe yaramadı!09 Mart 2019 Cumartesi 08:01
  • Resmen yürürlüğe girdi! Tazminat talep edebilirsiniz08 Mart 2019 Cuma 13:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri