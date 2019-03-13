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Dar gelirliye düşük kiralı konut geliyor

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Dar gelirliye düşük kiralı konut geliyor
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 50 bin sosyal konut için talep toplama işlemi devam ederken söz konusu konutlardan satın alamayan dar gelirli vatandaşlar için sosyal kiralık konut gündeme geldi.
Dar gelirliye düşük kiralı konut geliyor Dar gelirliye düşük kiralı konut geliyor Dar gelirliye düşük kiralı konut geliyor


GİRİŞ 13.03.2019 10:38 GÜNCELLEME 13.03.2019 10:50

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde yapımına başlayacağı 50 bin sosyal konut için talep toplama işlemi geçtiğimiz hafta başladı. 19 Nisan'a kadar Ziraat ve Halk Bankası şubelerine gerekli evraklarla gidilerek başvuru yapılabilecek.

 

6 bin 300’ü İstanbul’da olmak üzere yurt genelinde 67 ilde yapımına başlanacak 50 bin sosyal konut için peşinat miktarı yüzde 10’dan başlarken 240 aya varan vade imkanı da bulunuyor. Konutların fiyatları ise 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek taksitler minimumda 388 liradan başlayacak.

50 BİNİ AŞTI

 

50 bin sosyal konut için vatandaşlar banka önlerinde kuyruk oluştururken ilk 3 günde yapılan 25 binin üzerindeki başvuru sayısının şimdiye kadar 50 binin çok üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Sosyal konutlara olan yoğun ilginin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir model üzerinde daha çalışıyor. O da satışa çıkarılan düşük fiyatlı sosyal konutlara benzer sosyal kiralık konut yapılması.

16 YIL SONRA HİZMETE AÇILDI

Bir dönem inşaat sektörünün öncüsü olan ve 16 yıl sonra 5 Mart'ta Türkiye Emlak Katılım Bankası ismi ile yeniden faaliyete açılan Emlak Bank üzerinden Sosyal Kiralık konutların yapılması gündemde...

KİRALIK SOSYAL KONUT GELİYOR

1 milyar lira ödenmiş sermayesi bulunan ve ağırlıklı olarak gayrimenkul sektörüne yönelik çalışacak Türkiye Emlak Katılım Bankası kentsel dönüşüm projelerine ve yerli üretim mallarını üretecek fabrikaların kurulumuna da destek verecek.

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Bankası'nın hangi alanlarda faaliyet göstereceğine ilişkin soruya verdiği cevapta, banka üzerinden sosyal kiralık konutlar yapmak istediklerini söyledi.

İLK 2016 YILINDA GÜNDEME GELDİ

Dar gelirliye kiralık sosyal konut yapımı ilk 2016 yılında gündeme gelmiş, Türkiye genelinde nüfus artışının hızlı, konut fiyatlarının da yüksek olduğu şehirlerde bu modelin hayata geçirilmesi planlanmıştı.

ARZ TALEP DENGESİ KURULACAK

Ağırlıkla Hollanda, Avusturya ve İngiltere'de yaygın olarak hayat geçirilen sosyal kiralık konutlar ile dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve arz-talep dengesinin kurulması amaçlanıyor.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR YARARLANACAK

Kiralık sosyal konut desteğinde, nüfus artışının hızlı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu şehirlere öncelik verilecek. Sosyal kiralık konut olarak adlandırılan bu destekten de satılık sosyal konutlarda olduğu gibi dar gelirli vatandaşlar yararlanabilecek.

250 BİN LOJMAN VAR

Kiralık sosyal konut özelliklerini taşıyan lojmanlar memurların barınma sorunlarını çözebilmek için Türkiye’de ilk kez Ankara’da yapılırken, ülke genelinde kamu lojmanlarının sayısı 250 bine yakın bulunuyor.

KAYNAK: YENİŞAFAK

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