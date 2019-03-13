13 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Ömer Çelik, Mansur Yavaş'a resti çekti

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Ömer Çelik, Mansur Yavaş'a resti çekti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik, Mansur Yavaş'a resti çekti Ömer Çelik, Mansur Yavaş'a resti çekti Ömer Çelik, Mansur Yavaş'a resti çekti

Çelik'in açıklamalarından satır başları; 

 

Susarken bizim basın toplantımızdan sonra açıklama yaptılar. Bir takım yalan beyanlar var. Bir siyasetçiye yakışmayan beyanlar bunlar.

Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor.

Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz. 

''KARARI MAHKEMELER VERECEK''

Biz kimseyle bir tarafgirlik ilişkisi içinde değiliz. Bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek. Bu kişinin saygıdeğer bir iş adamı ya da kriminal bir kişi olup olmadığını bilecek kişi Mansur Yavaş’tır. 

''BU KÜRSÜ İFTİRALARA KARŞI MÜCADELE EDEN BİR KÜRSÜDÜR''

Bu kürsü iftiralara karşı mücadele edilen bir kürsüdür. İftira tezgah arıyorlarsa bu kendilerinin şu anda içinde bulundukları atmosfer çerçevesindeki ilişkilere bakmaları gereken bir durumdur.

Kendisine rakipleri tarafından bu iddiaların ortaya atıldığını söylüyor. Rakipler meselesi değildir bu. Kendisine bazı sorular soruluyor. 

''BU MESELE CHP'NİN MESELESİDİR''

AK Parti’nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yoktur. Mansur Yavaş CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun meselesidir.

Bizim meselemiz CHP’nin Ankara seçmenini karşısına nasıl bir adayla çıktığıdır.

Biz Mansur Yavaş’ın elindeki senedin sahte çıktığını söyledik. Bizim sorduğumuz sorunun haklı olduğu ortadadır. İftiradan bahsedecek bir durum yoktur. Mesele Mansur Yavaş’ın nasıl cevap verdiğidir. 

''KAPIMIZDAN İÇERİ GİREMEZ''

Bir kere daha söylüyorum iftira tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim siyasi kapımızın içinden giremez. 

Yargıtay kararıyla onanmış bir durumdan bahsediyoruz. Bizim büyükşehir belediye başkan adayımız 1994’ten bu yana kamu görevi yapmaktadır. Müteahhit defalacar mal beyanında bulunmuştur.

Kendisiyle ilgili bu haberler ilk çıktığından ne Mehmet Özhaseki'nin ne de kendisinin adaylığı ilan edilmişti. 

''MANTIK DIŞI BİR ŞEY''

Ayrıca açıklamasında TCK 288’i hatırlatarak bizim adil yargılamayı etkilediğimizi söylüyor. Bu tamamen mantık dışı bir şey.

2016’da alınan bir kararı 2018’de biz nasıl etkileyebiliriz? 

''DAVA AÇMASINI HEYECANLA BEKLİYORLARDIR''

Basın yayın organlarına ve bizlere dava açacağını söylüyor. Dava açmaktan bahsettiği herkes eminim dava açmasını heyecanla bekliyordur. 

''SAKIN GERİ ADIM ATMASIN''

Bu konuların daha açık konuşulması için sakın geri adım atmasın.

Meselenin özünden kaçıyor. Sorulara cevap vermek yerine soruların dışında bir alanda durmaya gayret ediyor.

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