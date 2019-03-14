1 milyar dolarlık pazar!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kenevir üretimine tekrar başlayacağının müjdesini vermesinin ardından tarla talebi hızla arttı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin, tarımsal politikalar yeniden şekillendiriliyor.

19 İLDE TALEP ARTIŞI

Karar çerçevesinde üreticisine önemli gelir bırakması beklenen kenevir sebebiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur,Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor.

TARLA FİYATI 85 BİN LİRA

Türkiye’nin her yerinden talebin olduğu kenevir üretimi yapılan illerde satışa sunulan tarlaların 85 bin lira civarında satılırken, dönüm fiyatının ise 5 bin liradan başlayıp 9 bin liraya kadar ulaşıyor.

1 DEKAR BİN 500 LİRA

3-4 yıl içinde geri dönüş sağlayan kenevirin tohum amaçlı üretildiğinde, 1 dekardan 50-60 kilogram kenevir elde edilirken, kilosu 25-30 liradan alıcı buluyor.

Endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde ise 1 dekardan ortalama bin 250- bin 500 lira arasında gelir elde ediliyor. Aynı alandaki masraf ise 800-850 lirayı buluyor. Öte yandan 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ise;

ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

Kenevir; otomotiv, kozmetik, enerji, gıda, inşaat ve izolasyon gibi birçok sektörde geniş bir alanda ham madde olarak kullanılabiliyor.

TÜRKİYEGAZETESİ