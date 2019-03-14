Kritik veri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Ocak ayında yıllık yüzde 7.3 azaldı. Bir önceki aya göre yüzde 1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ocak ayında yıllık yüzde 7,3 azaldığını bildirdi. Foreks'in anketinde beklenti yüzde 8,0 düşüş yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

Arındırılmamış Veriler

Takvim etkisinden arındırılmamış verilerle sanayi üretimi yıllık yüzde 7,3 düşüş gösterdi. Foreks anketinde analistlerin beklentisi

yüzde 7,95 düşüş olacağı yönündeydi.

Aylık bazda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 13,7 azaldı.