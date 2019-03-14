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Ankara ‘Mesut olacak’

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Ankara ‘Mesut olacak’
Yerel seçimlere sayılı günler kala Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, başkent için projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Ankara ‘Mesut olacak’ Ankara ‘Mesut olacak’ Ankara ‘Mesut olacak’

Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, başkentlilerin sorunlarını çözecek reçeteyi açıkladı. Doğan, çok merkezli Ankara şehir planını devreye sokacaklarını ifade ederek, “Tek merkezli şehir anlayışı trafiği yoğun bir hale getirdiği gibi, Çankaya ve bazı ilçeler dışındaki tüm ilçeleri yatakhane şehirlere çeviriyor. Yaşam kalitesi yüksek, griden kurtulmuş yeşil bir başkent inşa etmek istiyoruz” dedi.

Saadet Partisi seçime günler kala başkent için reçetesini açıkladı. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, ‘Ankara Vizyon Toplantısı’ ile projelerini başkentlilere tanıttı. Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi’nde gerçekleşen programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. ‘Ankara Mesut Olacak’ sloganı ile yola çıkan Doğan, tarımdan spora, ulaşımdan hizmete, sanayiden güvenliğe kadar insan odaklı birçok projesini açıkladı.

İNSANLARIN GÜNDEMİ GEÇİM DERDİ

Sıkıntılı bir seçim döneminden geçildiğine dikkat çeken Doğan, “İnsanlarımız şehirlerini yönetecek olan belediye başkanlarını seçecek. Ancak iktidar mensupları bir gün daha o koltukta oturabilmek veya makamını koruyabilmek için insanlar arasında fitne tohumları ekecek sözler ve adımlar atıyorlar. Hâlbuki bir ülke için en değerli şey birlik beraberliktir. İktidarın asıl görevi birlik beraberliği tesis etmektir. Ülkenin hepsi aynı görüşte olamaz. Bir ülkede beraberce yaşamanın temel kuralı birbirimizin düşüncelerine saygılı davranmakla olur. İnsanlarımız bu tartışmalardan yoruldu, asıl sorunlarının konuşulmasını istiyor. İnsanların gündeminde seçim yok geçim derdi var. Bunu herkes görmeli” diye konuştu.

94 RUHUNUN TEMELiNDEKi 9 TEMEL iLKE

Ankara için yaptığı çalışmaları üç ana başlık altında topladıklarına vurgulayan Doğan, “İlk olarak belediyeleri hangi ilkelere göre yöneleceğimizi ortaya koyduk. Şehri kimin yöneteceği önemlidir ama asıl olan nasıl yönetileceğidir. Bu emanet bize teslim edildiğinde dokuz ilkeden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ilkeler şunlardır: Yönetimde merhametli olacağız. Planlı ve prensipli çalışacağız. Denetlenebilir ve şeffaf olacağız. Partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Mutlaka ama mutlaka işi ehline vereceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Hizmeti 25 ilçemize eşit dağıtacağız. Herkese karşı zorlaştırmayacağız kolaylaştıracağız. İsraf ve yolsuzluğa asla taviz vermeyeceğiz. İktidar mensupları 94 ruhundan bahsettiler. 94 ruhunun temelinde zihniyet, inanç, samimiyet vardı. İşi kişiler yapmaz zihniyet yapar. 94 ruhunu doğuran bu dokuz ilkeden oluşan istikamettir. İşte biz bu yitirilen değerleri yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİN BÜYÜĞÜNÜ DEĞİL FAYDALISINI YAPACAĞIZ

Doğan,  diğer adayların Ankara’nın sorunlarına karşı pansuman tedbirleri gündeme getirdiğini belirterek kendilerinin sorunları doğuran etmenlere bakarak çözüm önerileri sunduklarını kaydetti. Doğan, “Biz insan hayatının değerli olduğu bir Ankara inşa edeceğiz. Her şeyin en büyüğünü değil her şeyin faydalısını yapacağız. Herkesin kendini 24 saat güvende hissettiği bir şehir oluşturacağız. Yerelden kalkınma ve herkesin yerelde hizmet aldığı çok merkezli bir başkent kuracağız. Yaşam kalitesi yüksek yeşil ve yaşanabilir bir başkent hayal ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÇOK MERKEZLİ BİR ANKARA İNŞA EDECEĞİZ

Ankara için yapacaklarını 5 ana başlık altında topladığını belirten Mesut Doğan, bunların ‘Planlı Kentleşme’, ‘Modern ve Ucuz Ulaşım’, ‘Yerelden Kalkınma’, ‘İnsan Dostu Ankara’ ve ‘Sağlıklı ve Güvenli Ankara’ olduğunu söyledi. Doğan, çok merkezli Ankara şehir planını devreye sokacaklarını ifade ederek, “Tek merkezli şehir anlayışı trafiği yoğun bir hale getirdiği gibi, Çankaya ve bazı ilçeler dışındaki tüm ilçeleri yatakhane şehirlere çeviriyor. Yaşam kalitesi yüksek, griden kurtulmuş yeşil bir başkent inşa etmek istiyoruz. Ankara’nın tarihsel dokusu korunacak. Türkiye’nin kalbi olan Ankara’da doğalgazın ulaşmadığı ilçeler var. Bu Ankara’ya yakışmıyor. Modern ve ucuz ulaşımı yaygınlaştıracağız. Metro ağları bazı merkezler üzerine kurulmuştur. Biz merkez ile beraber Ankara’da her noktadan her noktaya rahatça gidilebileceğini metro ve rink metrolarını ortaya koyuyoruz. Bunun yanında toplu ulaşım hatlarını çeşitlendireceğiz. Engelli haklarını, çocuk haklarını, yaya haklarını gözeten bir ulaşım ağı geliştireceğiz” diyerek tarımdan sağlığa, istihdamdan eğitime kadar birçok projesini kamuoyu ile paylaştı.

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