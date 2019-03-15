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Emine Erdoğan: Kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadın ruhu baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür." dedi.
Emine Erdoğan: Kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim
Emine Erdoğan: Kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim Emine Erdoğan: Kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim Emine Erdoğan: Kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Erdoğan, kadınların çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda olmaları gerektiğini vurgulayarak, karar süreçlerinde kadınların eksikliğinin, tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlık olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan, "Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir." dedi.

Kız çocukların eğitimine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünya Ekonomik Forumunun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, dünyada yapay zeka profesyoneli kadınların oranı sadece yüzde 22. Oysa bu rakam erkeklerde yüzde 78. Peki ne oluyor da kadınlar, kendi geleceklerini doğrudan ilgilendiren bu alanlara adım atmaktan geri duruyorlar? Sanıyorum bunun arkasındaki temel neden, kız çocuklarının bilim alanına yeterince yönlendirilmemesi. Anne babalar genellikle, bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda erkek çocuklarının başarı gösterebileceklerine inanıyorlar. Uluslararası raporlar kadar Türkiye'deki rakamlar da bunu teyit ediyor. Nitekim, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerinde. Mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise bu rakam yalnızca yüzde 22. İşte bu sebeple, bugün burada enerji sektörü gibi dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte olmak çok önemli."

AK Parti hükümetlerinin kadın istihdamına yönelik hedeflerine değinen Erdoğan, "Hükümetimiz, 2023'te kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e ulaştırmayı hedefliyor. Bu rakama ulaşırken en çok katılımın, enerji ve bilişim sektörü gibi dünyanın kaderini değiştirecek sektörlerde gerçekleşmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, kendi kimliklerini muhafaza ederek var olmalarının gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınların çalışma hayatında maskülenleşerek değil, kendi özgün muhafaza ederek bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir. Kadınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum. Kız çocuklarımız da ülkemizin enerji kaynakları başlığına dahildir. Lütfen kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Onları belli meslek gruplarına dahil olmaları için koşullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol alsınlar. Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı, onların hayallerine yatırım yapmak ve onları yüreklendirmektir. Bu nedenle onlara, dünyanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, cinsiyet değil, inanç meselesini olduğunu anlatın. Bu akşam burada gördüğümüz başarılı kadınlar da bunun ispatıdır. Enerji sektörünün farklı alanlarında ortaya koydukları çalışmalar, hepimizi gururlandırmaktadır."

 

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