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800 bin liralık yüzük takan ünlü kim?

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800 bin liralık yüzük takan ünlü kim?
Hülya Avşar'ın taktığı tektaş yüzüğün fiyatının 800 bin TL olduğu belirtildi.
800 bin liralık yüzük takan ünlü kim? 800 bin liralık yüzük takan ünlü kim? 800 bin liralık yüzük takan ünlü kim?

Hülya Avşar önceki akşam Yeniköy Balıkçısı’nda kızı Zehra, Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ve Zara ile buluştu.

 

Şarkıcı Hülya Avşar'ın parmağında tektaşı dikkat çekti. Yüzüğün fiyatının 800 bin TL olduğu ortaya çıktı.

 

Hülya Avşar muhabirlere “Farkındayım, gözünüz parmağımda. Ama tektaşımı kendi paramla aldım. Kaya’nın hediyesi değil” dedi.

 

Seda Sevin ile aşk yaşayan eski Kaya Çilingiroğlu için de şunları söyledi: “Benim için ‘Hülya akrabam, ailem’ demiş. Çok doğru söylemiş. Sevgilisi çok cici bir kız. Onu ailecek seviyoruz.”

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