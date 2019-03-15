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Üsküdar anketinden SP adayı Yılmaz Bayat birinci çıktı

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İstanbul Üsküdar'da yapılan son seçim anketinden Saadet Partisi adayı Yılmaz Bayat'ın 1. çıktığı belirtildi. EMAX'ın anket sonucuna göre, Bayat'ı Cumhur İttifakı adayının takip ediyor.
Üsküdar anketinden SP adayı Yılmaz Bayat birinci çıktı
Üsküdar anketinden SP adayı Yılmaz Bayat birinci çıktı Üsküdar anketinden SP adayı Yılmaz Bayat birinci çıktı Üsküdar anketinden SP adayı Yılmaz Bayat birinci çıktı

İstanbul Üsküdar'da yapılan son seçim anketinden Saadet Partisi adayı Yılmaz Bayat'ın 1. çıktığı belirtildi. EMAX'ın anket sonucuna göre, Bayat'ı Cumhur İttifakı adayının takip ediyor. 

"EFSANE DÖNÜYOR"

Milli Gazete sözkonusu anketi "Efsane geri dönüyor" başlığıyla okurlarına duyurdu. Habere göre, EMAX, 10 Mart tarihinde bilgisayar destekli telefonla katılımcılara "Üsküdar Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz parti/aday hangisidir?" sorusunu yöneltti.

Anket sorusuna cevap verenlerin yüzde 37,4'ü Saadet Partisi'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı Yılmaz Bayat'ı seçti. Bayat, yüzde 37,4 ile yapılan ankete göre birinci sırada çıktı. MHP'nin de destek verdiği AKP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen ikinci sırada yer alırken aldığı oy oranı ise yüzde 32,3 olarak açıklandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki son seçim anketinin sonuçları şu şekilde:

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Saadet Partisi Üsküdar Belediye Başkan adayı Yılmaz Bayat yüzde 37,4.

MHP'nin destek verdiği AKP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen yüzde 32,3.

İyi Parti'nin destek verdiği CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıç yüzde 23,6.

Ankete katılanların kararsız ve diğer adaylar için verdiği cevap oranı ise yüzde 6,7 olarak açıklandı.

1994'DEN 2004'E KADAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Peki Yılmaz Bayat kimdir

Saadet Partisi'nin Üsküdar Belediye Başkan adayı Yılmaz Bayat, 1950 yılında Erzincan'ın Kemah İlçesinde dünyaya geldi. 1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bilgisayar programcısı olarak çalışmaya başladı.

yilyil-001.jpg1979-1980 yıllarında Milli Selamet Partisi Tokat İl Müfettişliği görevini yürüttü.

1984'de Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan adayı ve 1987'de de Erzincan'dan milletvekili adayı oldu.

1987-1994 yılları arasında Refah Partisi Üsküdar İlçe Teşkilatı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

Üsküdar İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Bayat, 1993'de Mahalli İdareler Enstitüsü'nü bitirdi.

27 Mart 1994 – 2004 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkanlığı yaptı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Milli Gazete 'de genel müdür olarak görev yaptı.

Halen İlim Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunuyor.

Yılmaz Bayat, evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

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