İŞSİZLİK rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 13,5 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişilik artışla 4 milyon 302 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,5 oldu.

İşsizlik oranı Aralık 2018'de bir önceki aya göre 1,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,3 puanlık artışla yüzde 15,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,1 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

AA