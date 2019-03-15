Şubat ayına ilişkin emlak fiyatları hakkında genel bir bilgiye haberimizden kolayca ulaşın.

Bunun yanında ülkemizde belli bir birikimi olan pek çok kişinin ilk tercih ettiği yatırım aracı gayrimenkul satın almaktır. Bu nedenle ülkede özellikle belli bir birikimi olan pek çok kişi gayrimenkul fiyatlarını yakından takip etmektedir.

Ancak, internet ve mobil teknolojilerin günümüzdeki gelişimi göstermesine kadar gayrimenkul fiyatları ile ilgili dönemsel olarak net verilerin elde edilmesi oldukça zordu. Her ne kadar bu verileri belli dönemler için sunan devlet kurumları olsa da bu kurumların sunmuş olduğu veriler genel olarak gecikmeli bir şekilde sunulmakta ve belli bir dönem öncesini göstermektedir.

Yeni nesil bir gayrimenkul arama motoru olan Flatfy, gayrimenkul verileri hakkında derli toplu veri edinilebilen bir internet sitesi olarak yayın hayatına başladı.

Aslında Flatfy’ın mantığı oldukça basit. Tıpkı Google gibi bir arama motoru olarak çalışan Flatfy, Türkiye sınırları içerisinde yayın yapan tüm emlak ilan sitelerinde yer alan emlak ilanlarını tek bir sayfada gösteren bir platformdur. Flatfy aracılığıyla dilediğiniz yerdeki tüm emlak ilanlarına tek bir sayfada kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

Örneğin; Esenyurt’ta satılık daire araması yapmak istiyorsanız Flatfy ile yapmanız gereken oldukça basittir. Flatfy internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda aradığınız gayrimenkul türünü satılık daire ve bu gayrimenkulü aradığınız yer seçeneğine ise Esenyurt’u girerseniz ülkemizde yayın yapan popüler tüm emlak ilan sitelerinin ilgili ilanlarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Flatfy tarafından sunulan hizmetlerden bir diğeri ise Flatfy’ın emlak ilanlarına ilişkin veri tabanında yer alan tüm ilanları kullanarak ülkemizin belli başlı il ve ilçelerine ilişkin yayınlanan ortalama satılık daire fiyatları raporlarıdır.

Bu raporlar her ay yayınlanmakta ve ülkemizdeki belli başlı bölgelerdeki satılık daire fiyatlarına ilişkin bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla, Flatfy tarafından yayınlanan ortalama satılık daire fiyatlarına ilişkin raporlar sayesinde ülkemizde her ay gayrimenkul fiyatlarına ilişkin derli toplu bir veri sunulmuş olmaktadır.

Özellikle yatırım amaçlı daire satın almak isteyen vatandaşlarımız için aydınlatıcı nitelik sunacak olan bu raporların sonuncusu olan Şubat ayı ortalama satılık daire fiyatları raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Şimdi dilerseniz Flatfy tarafından yayınlanan Şubat ayı ortalama satılık daire fiyatları raporuna hep birlikte göz atalım.

Flatfy’ın yayınladığı ilk rapor 1+1’den 4+1’e kadar olan daire büyüklüklerine ilişkin yukarıda yer alan rapordur. Raporda toplamda; 12 şehir ve 2 ilçe olmak üzere 14 yerleşim yerine ilişkin Şubat ayı verilerine yer verilmiştir. Öze

Raporda yer alan 1 room ifadesi 1+1 daireyi, benzer şekilde 2 rooms 2+1 daireyi, 3 rooms ifadesi 3+1 daireyi ve 4 rooms ise 4+1 daireyi temsil etmektedir.

Rapora göre Şubat ayında en pahalı gayrimenkul fiyatlarına sahip olan yerleşim yerinin Muğla’nın Bodrum ilçesi olduğu görülmektedir. Aslında bu durum çok şaşırtıcı değildir. Zira Bodrum, ülkemizin en zengin kişilerinin gerek yaşamayı gerekse de tatil yapmayı tercih ettiği en popüler yaşam alanlarından bir tanesidir. Bodrum’da fiyatların bu denli yüksek olmasının bir diğer en önemli sebebi de burada istatistiğe giren daire bilgilerinin bir ilçe için söz konusu olmasıdır. Dolayısıyla, belki de tek tek dairelerin fiyatlarına bakıldığında ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul’daki bazı gayrimenkullerin fiyatları Bodrum’dakilerden daha yüksek çıkacaktır. Benzer durum Ankara için de geçerli olabilir. Ancak genele bakıldığında Bodrum’da daha yüksek fiyatlı evlerin genel olarak daha fazla olduğu rapordan çıkarılacak bir sonuçtur.

Raporda yer alan bir diğer ilçe olan Esenyurt için de bir inceleme yapılması gerekirse Esenyurt ortalama satılık daire fiyatlarının İstanbul’un genelinden ve hatta İstanbul dışındaki diğer pek çok şehrin genelinden daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedeni olarak Esenyurt ilçesinin İstanbul’un uzak bir bölgesinde yer alması ve genel itibarıyla daha yeni kurulan bir ilçe olması gösterilebilir. Son yıllarda Esenyurt’ta da gelişmiş lüks daireler yapılmıştır. Ancak, bu sayı örnek verilmek gerekirse Esenyurt’a oldukça yakın bir diğer ilçe olan Beylikdüzü kadar değildir.

Raporun en ucuz şehri ise Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van şehridir. Bir büyükşehir olmasına rağmen Van şehri, ülkemizin nüfus yoğunluğu olarak en düşük nüfusuna sahip olan Doğu Anadolu bölgesinde yer alması sebebiyle çok talep görmeyen bir yerleşim yeri olduğunu Şubat ayı ortalama satılık daire fiyatları raporunda da ortaya koymuştur. Özellikle 2+1 daire fiyatlarında ortalama olarak neredeyse bir araba fiyatına daire satılıyor olması raporun en ilginç sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi ki bu durum, geniş bir yüzölçümüne sahip olan Van şehrinin ilçelerine ilişkin daire fiyatlarının da hesaba katılmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Flatfy tarafından yayınlanan ikinci rapor ise yukarıda yer alan ve son 3 aya ilişkin ortalama satılık daire fiyatlarının belirtildiği karşılaştırmalı ortalama satılık daire fiyatları raporudur. Raporda Şubat ayı, Ocak ayı ve Aralık ayına ilişkin ortalama satılık daire fiyatları verileri sütun grafiklerle belirtilmiştir. Grafiklerde yer alan mavi sütunlar Ocak ayı fiyatlarını, koyu turuncu sütunlar Şubat ayı fiyatlarını ve daha açık renkli olan turuncu sütunlar ise Aralık ayı fiyatlarını temsil etmektedir.

Raporda tüm şehirlerin ortak özelliği olarak Aralık ayı fiyatlarının en yüksek fiyatlara sahip olan ay olduğunun görüldüğünü söyleyebiliriz. Aralık ayından Ocak ayına gelindiğinde bu fiyat seviyesi düşmüştür. Ocak’tan Şubat’a gelindiğinde ise Ankara şehrinde fiyatların arttığını, Kayseri ve İstanbul’da aynı kaldığını buna rağmen bu 3 şehir dışındaki diğer şehirlerde ise fiyatların düştüğünü görmekteyiz.

Aralık’tan Ocak’a en sert düşüş Bursa şehrinde olmuşken Ocak’tan Şubat’a en sert düşüş ise İzmir’de meydana gelmiştir.

Şubat ayında İzmir’de yaşanan sert düşüş sonrası ortalama satılık daire fiyatlarında 300.000 TL seviyesini aşan tek şehir ise İstanbul olmuştur. 250.000 TL seviyesinin üstünde kalan şehirler; İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya olarak görülmekte iken grafikte yer alan 10 şehrin tamamındaki ortalama satılık daire fiyatları seviyesi 200.000 TL seviyesinin üstünde gerçekleşmiştir.

Flatfy nedir?

Flatfy, yukarıda da bahsedildiği üzere bir emlak arama motorudur. Flatfy’ın en büyük özelliği aradığınız gayrimenkule ilişkin emlak ilanı sonuçlarını kolay bir şekilde bulabilecek olmanızdır. Flatfy ile emlak araması yapmak diğer ilan sitelerine nazaran oldukça kolaydır. Diğer ilan sitelerinde bazı detayları girmeden gayrimenkul araması yapılamazken Flatfy’da emlak ilanı araması yapmak için yapmanız gereken sadece aradığınız gayrimenkul tipini ve hangi şehirde aradığınızı girmektir. Arama butonuna tıkladığınızda ise karşınıza ülkemizde yayın yapan tüm popüler emlak ilan platformlarında o kriterde yaptığınız aramanın sonuçları çıkacaktır.

Dünyanın 30 farklı ülkesinde benzer şekilde yayın yapan Flatfy internet sitesi uluslararası düzeyde çalışan oldukça saygın bir firma olarak emlak ilanı aramasını kolaylaştırması sayesinde dikkatleri üzerine çekmektedir.

Flatfy tarafından yukarıda detayları ile bahsedilen aylık emlak fiyatları raporları aracılığıyla da ülkemizin gayrimenkul fiyatlarına ilişkin bilgi edinebilir ve yatırımlarınızı şekillendirmede bir araç olarak kullanabilirsiniz. Flatfy ile keyifli daire araması yapacaksınız.