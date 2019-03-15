15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu

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Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu
İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 36 kişi eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu

İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 36 kişi yakaladı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 48 kişiden 36'sı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 12 tabanca, 45 tüfek, bin 416 adet değişik çap ve markalarda fişek, 10 şarjör, 10 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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