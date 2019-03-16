"Liyakatı getireceğiz"

Geçtiğimiz akşam İstanbul Esenler’deki partisinin mitingine katılan Saadet Lideri Karamollaoğlu, dün de Ankara’nın Haymana ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Karamollaoğlu, “Biz 5 vakit namazda hem bu dünya hem de ebedi ahiret hayatının iyiliği için dua ederiz ve böyle çalışırız. Kendimiz için istediğimizi bütün insanlık için isteriz. Saadet kazandığında Türkiye’ye adalet, kardeşlik, liyakât gelecek inşallah” diye konuştu.

AK PARTİ VE MHP’NİN BEKA SORUNU VAR!

ANKARA Haymana’da konuşan Karamollaoğlu, beka üzerinden devam eden tartışmalara değinerek, “Bu ülkede birtakım zorluklar var. Bu ülkenin ‘beka problemi’ yok, AK Parti’nin ve MHP’nin beka problemi var. Israrla söylüyorum; AK Parti artık sorunları çözmüyor. Biz herkesin birinci sınıf vatandaş olduğuna vurgu yapıyoruz. İktidar partisi ve onunla birlikte hareket edenlere, Cumhur İttifakı dışındaki her kesimi ‘vatan haini’ ilan edenlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Biz Milli Görüşçüyüz, biz farklıyız” dedi.

Saadet Partisi, İstanbul’daki üçüncü mitingini Esenler Dörtyol Meydanı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdi.

“İNSANIMIZIN YÜZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR”

İSTANBUL Esenler'de gençler tarafından meşalelerle karşılanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İnşallah 31 Mart’ta atılacak adım Esenler, İstanbul ve Türkiye için atılan en doğru adımlardan biri olur. Bizim dışımızda ülkenin problemlerini dile getirip çözüm üreten parti yok. Özellikle iktidar partisi hiçbir sorunu umursamıyor. İnsanımızın yüzüne baka baka yalan söylüyorlar. Milletle alay eder gibi bu yalanları nasıl söylüyorlar? Aklımız almıyor. 31 Mart’ta öyle bir şeyle karşılaşacaklar ki, şaşacaklar” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Saadet Partisi İstanbul’daki üçüncü mitingini geçtiğimiz akşam Esenler Dörtyol Meydanı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdi. Mitinge katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gençler tarafından coşkuyla karşılandı.

“HİÇ Mİ ALLAH KORKUNUZ YOK?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Saadet Partisi’nin İstanbul’da Büyükşehir adayı yok’ açıklamalarına yanıt veren Karamollaoğlu, “Hiç mi Allah korkunuz yok? Bu millet yalana inanmayacak, tehditlere boyun eğmeyecek. Bizi teröristlerle bir olmadık. Biz hiçbir zaman teröre prim vermedik. Şu anda ABD’nin desteklediği PYD’nin genel başkanıyla görüşmedik. Hep söylüyorum, yine söylüyorum: Allah’tan korkun, bu millete bu haksızlığı yapmayın. Biri de çıkmış parti genel başkanlarının ismi beş harfli diyor. Cumhurbaşkanı’nın adını unuttun mu? Ya bunlarla millet oyalanır mı?” diye konuştu.

“DÜRÜST OLMAYANA DEVLET EMANET EDİLMEZ”

Adaletin önemini vurgulayan Saadet lideri, “Adaleti rafa kaldırıp insanlara zulmederseniz. Bu millet zulmedenlerden hesap sorar. Adalet kalpte olur. Adalet mülkün temelidir. Milli Görüş farklıdır çünkü biz adaleti ayağa kaldırmaya mecburuz. Dürüstlük her işin başı dürüst olmayana devlet emanet edilmez” dedi.

KENDİMİZ İÇİN İSTEDİĞİMİZİ BÜTÜN İNSANLIK İÇİN DE İSTERİZ

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim ise, “Bizler insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir anlayışıyla siyaset yapan, Milli Görüş’ün yegâne temsilcisi Saadet Partisi olarak farklıyız. Biz 5 vakit namazda hem bu dünyayı hem ebedi ahiret hayatının iyiliği için dua ederiz ve böyle çalışırız. Kendi için istediğimizi bütün insanlık için isteriz. Devletten bir kuruş almadan sizlerin helal paralarıyla yaptığımız çalışmalarla gördüğünüz gibi partililerden çok daha fazla çalışıyor, çok daha fazla gayret ediyoruz. Saadet kazandığında Türkiye’ye adalet, kardeşlik, liyakat gelecek inşallah” diye konuştu.

“İSTANBUL YÜKSEK PROFİLDİR, DÜŞÜK PROFİLLİ BAŞKAN OLMAZ”

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise, problemin iyi yönetilememe olduğunu belirterek, “Problem soğan lobisi, patates lobisi değil, iyi yönetilememe problemidir. Çözüm de ancak Milli Görüş’tür. Davutoğlu başbakanken, ‘Cumhurbaşkanı yüksek profil, başbakan yüksek profil olmuyor. Bize düşük profilli başbakan lazım’ dediler. Başbakan yaptıkları düşük profil kişiyi şimdi İstanbul’a aday yaptılar. İstanbul yüksek profildir, düşük profilli başkan olmaz” ifadelerini kullandı. “İktidar 94 ruhu diyor, bu ruh için Milli Görüş gömleği şart” diyen Gökçınar, “Meclis başkanlığı yapmış İsmail Kahraman, Sarıyer’de standımıza gelip hakaretvari konuşmalarıyla biz gidiyoruz diyor. Biz de size diyoruz ki güle güle” dedi.

“KARDEŞLİKLE GELECEĞİZ İNŞALLAH”

Saadet Partisi Esenler Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yalçınkaya da, “Beş yüz bin nüfuslu Esenler’in tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Esenlerli kardeşlerimiz artık değişim kanaatine varmışlar. Biz de Esenler’in güzel insanlarına tepeden bakan, ayrıştıran, hakikaten bu anlayışa sahip kişileri 31 Mart akşamı değiştirirsen size kardeşlikle geleceğiz inşallah diyoruz” diye konuştu.