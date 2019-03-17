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"81 ilin tamamını kazanmak için varız"

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"81 ilin tamamını kazanmak için varız"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Adana ve Sivas’ta düzenlediği mitinglerle on binlere seslendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Adana ve Sivas’ta belediye başkan adayları ile birlikte gerçekleştirdiği salon ve alan miting programları ile on binlere seslendi.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN BEKA SORUNU VAR

Programlarda Cumhur İttifakı’nın sürekli gündeme getirdiği ‘beka sorunu’ ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, “Bu ülkenin beka problemi yok. AK Parti’nin ve onun ortağı MHP’nin beka problemi var. Bu yüzden endişe içindeler. Ama biz buradan yine sesleniyoruz. Bu ülkeyi iktidar partisi ve onunla birlikte hareket edenlere, kendileri dışında herkesi ‘hain’ ilan edenlere bırakmayacağız” dedi.

İKTİDAR ARTIK SORUNLARA DERMAN OLAMIYOR

AK Parti’nin artık sorunlara derman olmadığını, bunun için de yerel seçimleri adeta bir savaş havasına çevirmeye çalıştığına dikkat çeken Karamollaoğlu, “Biz iktidarı kötülük olsun diye eleştirmiyoruz. Biz dostça, ülkede yaşanan problemler bilinsin, onlara çözüm yolu bulunsun diye bunları söylüyoruz. Bugün hakikaten ülkemiz çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Bizim derdimiz, onların da 81 milyon insanımızın da müreffeh, huzur içinde bir ülkede yaşamalarıdır” diye konuştu.

YEREL SEÇİMLERİN EN İDDİALI PARTİSİ BİZİZ

Yerel seçimlere giderken en iddialı partinin kendileri olduklarını ve adaylarını da buna uygun olarak seçtiklerini belirten Karamollaoğlu, “Biz 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve beldelerde belediyeleri kazanmak için seçime girdik. Biz bu ülkenin, bu memleketin, hatta bu dünyanın daha huzurlu, daha müreffeh bir ülke ve dünya olabilmesi için sağlam prensipleri olan bir anlayışa sahibiz. Biz Milli Görüşçüyüz. Biz herkese kucağımızı açtık. Bunun da toplumda bir karşılığı olunca birileri bizi ısrarla bir yerlerle irtibat halinde göstermeye çalışıyor. Ama onlar yanlış düşüncedeler. Milletimiz bizi bilir” ifadelerini kullandı.

ADALET KALPTE OLUR, SARAYLARDA OLMAZ

Ülke sorunları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, bu sorunların başında adaletin işleyişi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Adalet rafa kaldırılıp, insanlara zulmedilirse bu millet bunun hesabını sorar. Adalet saraylarda olmaz. Kalpte olur. Biz adaleti ayağa kaldırmaya mecburuz.”

ADANA İL BAŞKANI: HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ

Adana’da düzenlenen programda söz alan Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok, seçim sürecinde tüm baskı ve zorlamalara rağmen aday olan belediye başkan adaylarına ve onlara fedakârca destek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

ADANA BÜYÜKŞEHİR ADAYI: 94 RUHU BURADA

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Çelebi Keyhıdır ise konuşmasında, iktidar tarafından dillendirilen ‘94 ruhu’ açıklamalarına ilişkin, “94 ruhu bu salondadır. Bu salonu dolduranları emeği, inancı ve ruhudur” dedi.

FATİH AYDIN: ZAFERE ADIM ADIM YÜRÜYORUZ

Yoğun yağmura rağmen Sivas’ta düzenlenen mitingde ise binlerce kişi hemşehrileri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu yalnız bırakmadı. Sivas ilçe belediye başkan adaylarının sırayla selamlama konuşması yaptığı miting, Saadet Partisi Genel Merkez Seçim Karargâhı Fatih Aydın’ın konuşmaları ile devam etti. Aydın, konuşmasında Saadet Partisi’nin 31 Mart zaferine adım adım gittiğini dile getirdi.

SİVAS İL BAŞKANI: BU İTHAMLARI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz ise konuşmasında, “Siyasi atmosferin yoğun yaşadığımız şu günlerde sayıları gayet azalsa da bir kısım insanın, üzerimize yönelttiği tamamen zanna dayalı ithamları anlamakta güçlük çekiyor, bu insanlar için üzülüyoruz” dedi.

SİVAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: HİZMET ETMEYE TALİBİZ

Sivas Belediye Başkan Adayı Melih Seçilmiş de yaptığı konuşmada, Sivas’ın hizmetine talip olduğunu aktararak, “Görev verilmesi halinde projelerimizi hayata geçireceğiz. Projelerimizin tanıtımında değerli esnaf teşkilatımızın başkanları ile bir araya getiren Sayın Köksal’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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