18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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İç ve Batı kesimlerinde sıcaklık artıyor

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İç ve Batı kesimlerinde sıcaklık artıyor
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
İç ve Batı kesimlerinde sıcaklık artıyor İç ve Batı kesimlerinde sıcaklık artıyor İç ve Batı kesimlerinde sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

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