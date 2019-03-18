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AK Parti'den CHP'ye toplu ulaşım cevabı

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AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya mitingine Büyükşehir Belediyesi kaynakları kullanılarak yüzlerce otobüsle binlerce personel taşındığı paylaşımına cevap verdi.
AK Parti'den CHP'ye toplu ulaşım cevabı
AK Parti'den CHP'ye toplu ulaşım cevabı AK Parti'den CHP'ye toplu ulaşım cevabı AK Parti'den CHP'ye toplu ulaşım cevabı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya mitingine Büyükşehir Belediyesi kaynakları kullanılarak yüzlerce otobüsle binlerce personel taşındığı paylaşımına cevap verdi. 40 araçla ilgili kiralama talebi ve Ulaşım A.Ş. tarafından kesilen faturayı paylaşan Taş " Şirketin tüm araçları talep üzerine Ak Partiye olduğu gibi tüm siyasi parti, okul, dernek ve kişilere günlük tarifesi üzerinden her zaman kiralanmaktadır.İstenirse CHP ya da başka bir partiye de kiralama yapılabilir. " dedi.

"Günlük tarife üzerinden herkes kiralayabilir"

Antalya Ulaşım A.Ş.'nin mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve Belediyenin iştiraklerinin ortaklığı ile Antalya'da kara, deniz ve hava toplu ulaşım taşımacılığı için kurulmuş, özel hukuka tabi bir anonim şirket olduğunu söyleyen Taş, yazılı açıklama ile iddialara cevap verdi. Şirketin tüm araçlarının talep üzerine Ak Partiye olduğu gibi tüm siyasi parti, okul, dernek ve kişilere günlük tarifesi üzerinden her zaman kiralandığını söyleyen taş, istenirse CHP ya da başka bir partiye de kiralama yapılabileceğini söyledi.

"Kamuyu zarara uğratmak söz konusu değil"

Ak Parti İl Başkanlığının 14 Mart 2019 tarihli talebi üzerine Antalya şehir merkezinde 40 adet otobüs bedeli mukabilinde 17 Mart 2019 tarihi için Ak Parti İl Başkanlığına kiralanıp buna ilişkin faturasının 14 Mart 2019 tarihinde kesildiği bilgisini paylaşan Taş, CHP İl Başkanının iddia ettiği üzere belediye personelinin taşınması için belediyenin otobüslerinin kullanımı veya bedelsiz verilmesinin , dolayısıyla herhangi bir kamu zararının söz konusu olmadığını söyledi.

Taş açıklamasında şöyle dedi: " Belediye otobüsleri piyasa fiyatından kiralanmış ve buna ilişkin fatura kesilmiş olmasına rağmen CHP İl Başkanının maalesef her zaman yaptığı gibi hiçbir araştırma yapmadan, soru sormadan iftira atma, kara çalma gibi kendisini zavallı duruma düşüren propagandaya başlaması doğru değildir. Görülüyor ki bazıları bir taraftan "Siyasi ahlak, temiz siyaset " nutukları atarken, diğer taraftan iftira atarak, çamur at izi kalsın amacı güderek siyasetin en kirli, en kötü örneği olmayı seçiyorlar."

Ahmet Kumbul'un paylaşımı

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, üzerinde AK Parti afişi bulunan ve 'Görevli' ibaresi yazılı olan toplu ulaşım araçlarının fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda " Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları kullanılarak yüzlerce otobüsle ,binlerce personel taşısanız da hak yerini bulacaktır. Korkunun ecele faydası yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracağız.31 Mart sonunda hep birlikte memlekete baharı getireceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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