18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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Benzine 13 Kuruş ZAM

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Benzine 13 Kuruş ZAM
EPGİS'ten alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. İstanbul'da ise benzin 7 TL'ye dayandı.
Benzine 13 Kuruş ZAM Benzine 13 Kuruş ZAM Benzine 13 Kuruş ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket benzin fiyatlarına zam baskısı oluşturduğu belirtildi.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 13 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

13 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatı 7 TL'ye dayandı.

Bugün İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,58 liradan satılırken gece yarısından itibaren 6,71 liraya çıkacak.

Benzine en son 12 Mart tarihinde 15 kuruş zam yapılmıştı.

 

 

 

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