Araç sahipleri dikkat: 3 ay sonra yeniden devreye alınıyor

Geçtiğimiz hafta 3 aylık bir aranın ardından LPG'de yeniden devreye alınan Eşel Mobil Sistemi bu sefer de benzin için gündemde.

Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan peş peşe artışlar gözleri geçtiğimiz yıl Mayıs ayında uygulamaya alınan Eşel Mobil Sistemi'ne çevirdi.

Uzun bir aranın ardından ilk olarak LPG’de geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlayan ve gelen zammın ÖTV’den karşılanması anlamına gelen Eşel Mobil Sistemi bu kez de benzin için gündemde.

6,80'İNİ AŞIYOR

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen 13 kuruşluk artış sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,70'in üzerine çıkarken İzmir ve Ankara'da ise bu rakam 6,80'i aşıyor.

İLK LPG'DE UYGULANDI, BENZİNDE DE DEVREYE GİRİYOR

Geçtiğimiz yıl 17 Mayıs'ta uygulamaya alınan ve akaryakıt fiyatlarındaki indirim sonrası geçtiğimiz Ocak ayının ilk haftası sona eren Eşel Mobil Sistemi 3 aylık aranın ardından ilk olarak 13 Mart'ta LPG Otogaza 5 kuruş olarak yansıyan zam sonrası devreye alındı.

Piyasa uzmanları şimdide uygulamanın benzinde devreye alınmasını bekliyor.

İZMİR VE ANKARA BAZ ALINIRSA YARIN DEVREDE

İlk uygulamaya 6,80 seviyelerinde devreye alınan Eşel Mobil Uygulaması için İstanbul tarafında 5 kuruşluk marjın kaldığına dikkat çeken uzmanlar şayet uygulama için İstanbul değil de Ankara veya İzmir'in baz alınması halinde uygulamanın bu gece yarısından itibaren devreye alınmasını bekliyor.

Uzmanlar benzinin ardından motorinde de ilk fiyat artışı sonrasında bu sistemin tekrardan devreye alınacağını belirtiyor.

8,3 MİLYAR TL'DEN FERAGAT EDİLDİ

Bir önceki uygulamada Eşel Mobil ile devlet söz konusu kalemlerde zam ihtiyacını tüketiciye yansıtmadan ÖTV'den karşıladı. Sistemle devlet 8,3 milyar lira ÖTV'den de feragat etmiş oldu.

EŞEL MOBİL NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak adlandırılıyor. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutuluyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK