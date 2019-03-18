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Varlık fonu satılıyor mu?

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Varlık fonu satılıyor mu?
Türkiye Varlık Fonu, fonun satılacağına dair yapılan açıklamada Varlık Fonu'nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmadığı belirtildi ve "kötü niyetli çevrelerce yapılan bu tür kasıtlı yorumlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi" temenni edildi
Varlık fonu satılıyor mu? Varlık fonu satılıyor mu? Varlık fonu satılıyor mu?

Türkiye Varlık Fonu’dan satış iddialarına dair açıklama geldi. Açıklamada Varlık Fonu'nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;  

 

"III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (III-52.1.c) 12.03.2019 tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Türkiye Varlık Fonu’nun satılacağına dair asılsız haberler kamuoyu gündemine gelmiştir.

İlgili Tebliğ uyarınca; TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşlarına ilave olarak Türkiye Varlık Fonu tarafından para ve sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi durumunda, SPK’ya tabi yatırım fonlarının bu araçlara yapacağı yatırımlarda ilgili fıkrada belirtilen sınırlamalardan muaf tutulacağı ifade edilmiştir.

 

Tamamen teknik bir düzenleme getiren ilgili Tebliğ’den Türkiye Varlık Fonu’nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu’nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmamaktadır.

Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu çerçevesinde, ülkemizin finansal güç merkezi olma misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonu, portföyündeki varlıkların değerini en üst seviyeye taşıma, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye desteği sağlama, ulusal şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkarmaya katkıda bulunma ve uzun vadede ülkenin yetenek havuzu olmak hedefleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Kötü niyetli çevrelerce yapılan bu tür kasıtlı yorumlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesini temenni ederiz."

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