Saadetlilerden salon tepkisi: AK Parti'ye açık ama?..

Başiskele'de Saadet Partililer, seçim toplantısı yapmak istedikleri kafenin henüz açılmadığını söyleyen belediyenin, aynı yeri daha önce AK Partililere tahsis ettiği iddiasında bulundu.

Kocaeli ilçesi Başiskele'de Saadet Partililer, seçim toplantısı yapmak istedikleri kafenin henüz açılmadığını söyleyen belediyenin, aynı yeri daha önce AK Partililere tahsis ettiği iddiasında bulundu.

Milli Gazete'nin haberine göre, Kocaeli'de AK Parti Başiskele Belediye Başkan adayı Yasin Özlü'nün seçim toplantısı yaptığı yer, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu toplantı yapmak isteyince "kapalı" denildi.

Saadetliler toplantılarını bunun üzerine, açık alanda, soğukta yapmak zorunda kaldı.

Haberde, belediyenin bu çifte standardına tepki gösteren Saadet Partililer "Adaletsizlik her yerde" yorumunda bulundu.

Saadet adayı Mutlu, AK Parti adayı Özlü'nün kendisi gibi sıradan bir vatandaş olduğunu, belediye başkan adayı olduklarını ama Özlü'nün belediyenin tüm imkanlarını kullandığını belirterek "biz yönetime gelince asla böyle adaletsizlikler yapmayacağız" dedi.

Kaynak: Milli Gazete