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"Doların fırlamasını beklemeyin"

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"Doların fırlamasını beklemeyin"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “spekülasyon yapanlara pabuç bırakmayacağız” sözleriyle dikkat çektiği kurlardaki “hareketlilik iddiası”nı uzmanlar da yorumladı.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken en çok merak edilen ve herkesin konuştuğu konuların başında seçimden sonra dövizin ne olacağı yönünde. Vatandaşı tedirgin eden spekülatif söylemlerin gerçeklik payını uzmanlara sorduk. Merkez Bankası’nın anketinde ortaya çıkan yılsonu dolar/TL seviyesi tahmininin 6, 06 olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mevcut makro-ekonomik göstergelerin seçim sonrası döviz fiyatlarında herhangi bir hareketliliği göstermediğini söylüyor. Ancak dışarıdan kaynaklı ani saldırılara karşı da dikkatli olunması konusunda uyaran uzmanlar, “Kısa vadeli dalgalanmalara aldanmayın” tavsiyesinde bulunuyor.

 

TCMB’NİN TAHMİNİ MAKUL

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, Merkez Bankası'nın dolar tahmininin yerinde ve makul olduğunu söyleyerek, “Sene sonu için 7-8 lira olacak hali yok. Ancak yıl ortasında, dalgalanma olur, atak yaparlar, bizdekiler parayı kaçırır, kısa vadeli veya içeriye para girer. Böyle olsa bile sene sonunda gideceği yer 6 liradır” diye konuştu.

 

“Seçimden sonra faizler döviz artacak, insanlar beter olacak gibi dolar 10 liraya çıkacak bu tür şeylere inanmamak lazım” diyen Demiröz, şöyle konuştu: “Dövizin fırlaması falan hiç beklemeyin böyle şeyler. Olursa da bizden kaynaklanmaz. Dışarıdan emperyalist güçler sebebiyle yeniden bir atak yapar. O da ancak bir ay sürer. Bu tür şeyler kısa vadeli dalgalanmalar. Buna bakıp da kimse pozisyonunu değiştirmesin. Sakin olmak lazım.”

HAREKETLİLİK BEKLENMİYOR

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Zülfikar da, mevcut makro-ekonomik göstergelerin seçim sonrası döviz fiyatlarında herhangi bir hareketliliği göstermediğine işaret etti.

Dolar patlasa da ülke batsa diye bekleyenler var
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz cumartesi günü Aydın’da dikkat çektiği döviz spekülasyon girişimlerini uzmanlara sorduk. Nazilli’de yaptığı konuşmada, Türkiye’de döviz kurları üzerinden spekülasyon yaratmaya çalışanların olduğunu dile getiren Albayrak, geçen yıl ağustos ve eylül aylarında ‘dolar 8,10,15 lira olacak’ spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kar etmek isteyen kesimlerin bugün de benzer senaryolar peşinde olduğuna dikkat çekti. Albayrak, “Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler... Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar” demişti.

RİSK ALGISI ZAYIF

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ( İÜ İSTAR) Müdürü olan Haluk Zülfikar, İÜ İSTAR olarak, 2019’un başında yaptıkları araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Ülke ekonomisinin geleceğine güvenme yüzde 60, spekülatif atağın tamamıyla kontrol altına alındığı inancın ise yüzde 49 olarak analiz edilmiştir. Ancak yüzde 15’lik bir kitlenin kenarda beklediği tespit edilmiştir. Yani içerideki spekülatif atak beklentilerinde böyle bir riskli durumun söz konusu olmadığı bilimsel olarak rahatlıkla söylenebilir. Dış kaynaklı spekülatif ataklarda ise ülkelerdeki hassas ortam her zaman beklenen bir durum ya da gerekli ana unsurdur. Analiz rakamları dikkate alınırsa, ülke içinde böyle bir algının olmadığı bilimsel olarak ifade edilebilir.”

MANİPÜLATİF DİLE DİKKAT

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise, dolarda geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan yüksek spekülatif atak, dalga boyunun yüksek olması gibi senaryoların gerçekleşmesini beklemediklerini söyledi. Döviz kurunun gelecek dönem fiyatlandırmalarında ana odak noktalarının Türkiye-ABD ilişkileri, enflasyon, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu ve Fed olacağını belirten Erkan, “Bu tarz manipülatif, herhangi bir matematiksel modele dayanmayan kur tahminlerine karşı yatırımcılarımızın özellikle sosyal medya üzerinden yayılan algı yönlendirmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Bu tarz yorumlar daha önce yatırımcılara 7,20’den dolar aldırmıştı. Seçim sonrası bu tarz manipülatif kur seviyelerinin olacağını net olarak düşünmüyoruz” dedi. Erkan, anketler tarafında ortak bir eğilim yansımadığından dolayı piyasadaki katılımcıların BİST’te bekle gör politikasını devam ettirdiklerini de sözlerine ekledi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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