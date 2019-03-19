19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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ABD'li sanatçı Türkiye'de Müslüman oldu!

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ABD'li sanatçı Türkiye'de Müslüman oldu!
ABD’li sanatçı Della Miles, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan katliamdan sonra konser görüşmesi için geldiği İstanbul’da Müslüman oldu.
ABD'li sanatçı Türkiye'de Müslüman oldu! ABD'li sanatçı Türkiye'de Müslüman oldu! ABD'li sanatçı Türkiye'de Müslüman oldu!

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan ABD’li Della Miles, Türkiye’de Müslüman oldu. Yaklaşık beş aydır İslam dinini araştıran sanatçı, Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan saldırıdan sonra, kararını verdi. İstanbul’da bulunan Miles, Instagram sayfasında Kelime-i Şehadet getirerek, Müslüman olduğunu duyurdu.  


İstanbul’u gezen sanatçı Sultanahmet Camii ve mimarisine hayran kalırken, evine asmak için de Türk bayrağı satın aldı. Milles, yaşanan terör olayıyla ilgili, “Dünyanın birçok yerinde İslamafobi bir hastalık gibi yayılıyor. İslam sevgi ve hoşgörü dini... Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam’la ödüllendirdi” şeklinde konuştu.

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