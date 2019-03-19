19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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Türkiye rekora imza attı!

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Türkiye rekora imza attı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Geçtiğimiz yıl Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Türkiye cumhuriyetinde bir rekora imza attı ve 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı
Türkiye rekora imza attı! Türkiye rekora imza attı! Türkiye rekora imza attı!

Bakan Dönmez, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

 

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kömürün yer altında kalmasının kimseye faydası olmadığını ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yerli yer altı kaynaklarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Dönmez, "Türkiye'de kömür madeni rezervimiz son keşifler ile birlikte 18-19 milyar tona ulaştı." dedi.

 

Dönmez, Eskişehir'de ciddi miktarda kömür rezervi tespit edildiğini, buraya yeni nesil bir elektrik santrali kurulmasını arzuladıklarını anlattı.

Yerin altından çıkmayan hiçbir maden rezervinin bu halka hiçbir hayrı olmadığını vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Araştırmalarımızı artıracağız. Sadece kömürde değil son bir kaç yılda maden aramaları ile alakalı ciddi miktarda sondajlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl MTA, Türkiye Cumhuriyetinde bir rekora imza attı. 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı. Bu sondajları yer altındaki maden varlığını keşfetmek için yapıyoruz."

Dönmez, bakanlık olarak son iki yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'nin jeokimya atlasını hazırladıklarını aktardı.

"HAVADA JEOFİZİK GÖRÜNTÜLEME YAPIYORUZ"

Havada jeofizik görüntüleme çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz başka bir çalışmamız var. İnşallah onu da bu yıl sonunda bitireceğiz. Havada jeofizik görüntüleme yapıyoruz. İki uçak temin ettik özel teçhizat ile donatıldı. Şuan ülkenin yüzde 80 ve 85 inin uçuşları tamamlandı. Havadan belli bir mesafe yükseklikte yerin altının fotoğrafını çekiyoruz. Adeta röntgenini çekiyoruz."

Dönmez, son yıllara madenin dışında petrol, doğal gaz aramalarına da hız verildiğini hatırlattı.

"ÇALIŞANLARIMIZIN ŞARTLARINI YENİDEN DÜZENLEDİK"

İş güvenliği konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Bakan Fatih Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş güvenliği noktasında yasalarımızda gerekli değişiklikleri yaptık. Çalışanlarımızın şartlarını yeniden düzenledik. Bunlar ocağa inen arkadaşlarımızın asgari düzeyde de olsa maddi gelirini belli bir güvenceye alınması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, koruyucu kıyafetlerini teminat altına alınması ile ilgili olmuştur."

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