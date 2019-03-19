Bakan Kurum açıkladı! Rekor başvuru geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakan Kurum, "Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz." dedi.

"VATANDAŞIMIZIN İSTİKRARDAN YANA OLACAĞINA EMİNİM"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim" ifadesini kullandı.

"YAPI STOĞUNA İLİŞKİN TESPİTLERİ YAPACAĞIZ"

İmar barışı konusuna değinen Kurum, "Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız" diye konuştu.

"KORUNAN ALANLARI 2,5 KAT ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz."

"391 MİLYON METREKARE TARIM ARAZİSİ ÇİFTÇİYE KİRALANDI"

391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyleyen Kurum, "218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı" şeklinde konuştu.

"10,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ İMAR BARIŞINDAN İSTİFADE ETTİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti" dedi.

"PERİBACALARI ÇEVRESİNDE 100'ÜN ÜZERİNDE KAÇAN YAPI YIKILDI"

Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"AKM MİLLET BAHÇESİ 2020'DE HİZMETE AÇILACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin 2020 yılında hizmete açılacağını açıkladı.

50 BİN SOSYAL KONUTA 250 BİN BAŞVURU

İlk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız, devlet olarak sorumluluğumuz, görevimiz budur."

Bakan Kurum, LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildirdi.