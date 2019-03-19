19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
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Sabahattin Cevheri: Bir olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz

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31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala adayların çalışmaları hız kazandı. Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, "Bir olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz." dedi.
Sabahattin Cevheri: Bir olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz
Sabahattin Cevheri: Bir olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz Sabahattin Cevheri: Bir olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz Sabahattin Cevheri: Bir olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala adayların çalışmaları hız kazandı. Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri’ye Şanlıurfa'da destek büyüyor. Şanlıurfa'nın en büyük aşiretlerinden biri olan Cevheri'ye Eyyübiye’de Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri seçim bürosu açarak desteklerini sundu. 

CEVHERİ, SEÇİM BÜROLARINI ZİYARET ETTİ

Dağ, Kubat ve Çerkez Ailelerine sundukları destek için teşekkür eden Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri seçim bürolarını ziyaret etti.

BİR OLUP ŞANLIURFA'YI YÖNETECEĞİZ

Cevheri, “Bizler Urfalıyız, Urfa’nın evlatlarıyız. Bizler bir olup bir aile olup Şanlıurfa’yı yöneteceğiz. Dağ, Kubat ve Çerkez ailelerine bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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