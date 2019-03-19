Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Adım Adım Ekonomi toplantısında, faiz ve enflasyonun tek haneye ineceğini açıkladı ve doların yükselmesini bekleyenlere sert çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos-Ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Doların yükselmesini çok beklersiniz. Hele ki seçimden sonra daha çok beklersiniz"dedi.

Bakan Albayrak, "Eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.

Bakan Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

En önemli yol haritamız Yeni Ekonomi Programı oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performans görüyoruz. Seçim sürecinde olmamıza rağmen bütçe disiplininden taviz vermedik. Yaz aylarında turizm ve tarımın etkisiyle ticari fazla sürecine gireceğiz.

Türkiye ekonomik saldırı sürecine 6 ayda çok güçlü bir refleks gösterdi.

Ağustos ayında yaşadığımız tüm bu süreçte, 2 ayda hızlı karar almamızda, 2017 referandumunda yeni sisteme evet oyu veren her bir vatandaşın çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum.

2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı bizleri bekliyor. Biz cari fazla sürecine giriyoruz.

Son 3 senede 5 seçim oldu Türkiye'de. Bundan sonra artık 4,5 sene seçim yok. Yerel seçimin de bitmesiyle birlikte bu süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek.

THY BATIYOR DEDİLER KARIYLA DÜNYAYA MANŞET OLDU

Geçenlerde mesaj atmışlar "THY batıyor, şu holding, bu holding batıyor.." Hemen emniyet ile irtibata geçtik, bir baktık ki, bir hücre evinde birisi gözaltına alındı. Sonuç; THY tarihin en büyük karıyla dünyaya manşet oldu.

DÖVİZ ALIP KRİZ BEKLEYEN ÇOK BEKLER

6 liradan, 7 liradan bol bol döviz alanlar şimdi kara kara düşünüyor: "Şöyle bir kriz olsa da dolar satsak da kâr etsek." Çok beklersiniz, hele seçimden sonra daha da çok beklersiniz.

ENFLASYONDA TEK HANEYİ GÖRECEĞİZ

Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katı ve kararlıyız. Eylül ayında göreceksiniz arkadaşlar tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz.

Enflasyon baskılarını azaltmak için tanzim satış noktalarını devreye soktuk. Tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içinde fiyatlar yarı yarıya düştü. Devlet olarak gerekli gördüğümüzde her müdahaleyi yaparız.

Devlet olarak desteklerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız dedik. 81 vilayette 2,5 milyon isithdam sözü ortaya konuldu. Biz adımları attık, iş dünyası şubat ayında pozitif durumda.

31 MART'TA TOKADI YİYECEKLER

Biz söylemden çok icraata bakacağız. Yarının Türkiye'si için çok çalışacağız. Birilerinin son 5 yıldır yürüttüğü operasyonlarına rağmen ayağa kalkacağız. Birilerini üzmeye devam edeceğiz. Bundan önceki spekülasyonların üzerinden geldiysek birilerini yeniden hayal kırıklığına uğratacağız.

Nisan ayından itibaren programlarımızı devreye alarak 2018'den çok daha iyi bir yıl yaşayacağız. Malum operasyonları yapanlar 31 Mart'ta gerekli tokadı yiyecek.