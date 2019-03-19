19 Mart 2019 Salı6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:17İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:40
    • 21°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 105.660 1.02
  • Altın: 230,482 0.57
  • Dolar: 5,4751 0.22
  • Euro: 6,2152 0.42

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

»
Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Adım Adım Ekonomi toplantısında, faiz ve enflasyonun tek haneye ineceğini açıkladı ve doların yükselmesini bekleyenlere sert çıktı.
Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos-Ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Doların yükselmesini çok beklersiniz. Hele ki seçimden sonra daha çok beklersiniz"dedi.

 

Bakan Albayrak, "Eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.

Bakan Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

 

En önemli yol haritamız Yeni Ekonomi Programı oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performans görüyoruz. Seçim sürecinde olmamıza rağmen bütçe disiplininden taviz vermedik. Yaz aylarında turizm ve tarımın etkisiyle ticari fazla sürecine gireceğiz.

Türkiye ekonomik saldırı sürecine 6 ayda çok güçlü bir refleks gösterdi.
Ağustos ayında yaşadığımız tüm bu süreçte, 2 ayda hızlı karar almamızda, 2017 referandumunda yeni sisteme evet oyu veren her bir vatandaşın çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum.

2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı bizleri bekliyor. Biz cari fazla sürecine giriyoruz.

Son 3 senede 5 seçim oldu Türkiye'de. Bundan sonra artık 4,5 sene seçim yok. Yerel seçimin de bitmesiyle birlikte bu süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek.

THY BATIYOR DEDİLER KARIYLA DÜNYAYA MANŞET OLDU

Geçenlerde mesaj atmışlar "THY batıyor, şu holding, bu holding batıyor.." Hemen emniyet ile irtibata geçtik, bir baktık ki, bir hücre evinde birisi gözaltına alındı. Sonuç; THY tarihin en büyük karıyla dünyaya manşet oldu.

DÖVİZ ALIP KRİZ BEKLEYEN ÇOK BEKLER

6 liradan, 7 liradan bol bol döviz alanlar şimdi kara kara düşünüyor: "Şöyle bir kriz olsa da dolar satsak da kâr etsek." Çok beklersiniz, hele seçimden sonra daha da çok beklersiniz.

ENFLASYONDA TEK HANEYİ GÖRECEĞİZ

Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katı ve kararlıyız. Eylül ayında göreceksiniz arkadaşlar tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz.

Enflasyon baskılarını azaltmak için tanzim satış noktalarını devreye soktuk. Tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içinde fiyatlar yarı yarıya düştü. Devlet olarak gerekli gördüğümüzde her müdahaleyi yaparız.

Devlet olarak desteklerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız dedik. 81 vilayette 2,5 milyon isithdam sözü ortaya konuldu. Biz adımları attık, iş dünyası şubat ayında pozitif durumda.

31 MART'TA TOKADI YİYECEKLER

Biz söylemden çok icraata bakacağız. Yarının Türkiye'si için çok çalışacağız. Birilerinin son 5 yıldır yürüttüğü operasyonlarına rağmen ayağa kalkacağız. Birilerini üzmeye devam edeceğiz. Bundan önceki spekülasyonların üzerinden geldiysek birilerini yeniden hayal kırıklığına uğratacağız.

Nisan ayından itibaren programlarımızı devreye alarak 2018'den çok daha iyi bir yıl yaşayacağız. Malum operasyonları yapanlar 31 Mart'ta gerekli tokadı yiyecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan dolar açıklamasıBakan Albayrak'tan dolar açıklamasıHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Adım Adım Ekonomi toplantısında, faiz ve enflasyonun tek haneye ineceğini açıkladı ve doların yükselmesini bekleyenlere sert çıktı.
Bakan Kurum açıkladı! Rekor başvuru geldiBakan Kurum açıkladı! Rekor başvuru geldiÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.
Türkiye rekora imza attı!Türkiye rekora imza attı!Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Geçtiğimiz yıl Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Türkiye cumhuriyetinde bir rekora imza attı ve 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı
IMF onayladı! Arjantin'e 11 milyar dolar...IMF onayladı! Arjantin'e 11 milyar dolar...IMF heyeti Arjantin'e 10,87 milyar dolar kredinin serbest bırakılmasını onayladı.
Bir anda 15 milyar dolarlık döviz sattılarBir anda 15 milyar dolarlık döviz sattılarÇin'de ticari bankalar net 15 milyar dolar tutarında döviz sattılar.
"Doların fırlamasını beklemeyin""Doların fırlamasını beklemeyin"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “spekülasyon yapanlara pabuç bırakmayacağız” sözleriyle dikkat çektiği kurlardaki “hareketlilik iddiası”nı uzmanlar da yorumladı.
  • Tüketicilere gıda alışverişi uyarısı18 Mart 2019 Pazartesi 16:11
  • Varlık fonu satılıyor mu?18 Mart 2019 Pazartesi 14:28
  • Araç sahipleri dikkat: 3 ay sonra yeniden devreye alınıyor18 Mart 2019 Pazartesi 12:18
  • Benzine 13 Kuruş ZAM18 Mart 2019 Pazartesi 09:00
  • Görüşmeler başladı! İki dev banka birleşiyor17 Mart 2019 Pazar 21:23
  • Türkiye'ye para yağacak!17 Mart 2019 Pazar 12:23
  • Bakan müjdeyi verdi! Yüzde 22 indirim16 Mart 2019 Cumartesi 10:26
  • MB Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon mesajı15 Mart 2019 Cuma 16:41
  • Bakan Albayrak'tan sert dolar açıklaması!15 Mart 2019 Cuma 16:41
  • Anaç koyun keçi destek ödemeleri bugün başlıyor15 Mart 2019 Cuma 14:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri