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Ümit Yesin hayatını kaybetti

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Ümit Yesin hayatını kaybetti
Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazanan Çiçek Taksi ile ünlenen oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti.
Ümit Yesin hayatını kaybetti Ümit Yesin hayatını kaybetti Ümit Yesin hayatını kaybetti

65 yaşındaki usta oyuncu Ümit Yesin yaşımını yitirdiğini meslektaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu.  Avkıran, "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!" dedi.

ÜMİT YESİN KİMDİR?

28 Ocak 1954 yılında Ankara doğumlu olan usta sanatçı Ümit Yesin, ilk olarak Çiçek Taksi durağı dizisindeki karakteri ile hafızalara kazındı. Daha sonra birçok dizi ve filmde oynayan Yesin, Başrollerini Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde rol aldı. Uzun soluklu komedi dizisi ile hafızalara kazınan Yesin, son olarak Yeni Gelin dizisinde rol almıştı.

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