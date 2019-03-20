Bahçeli'den sert tepki: Derhal adaylıktan çekilmelidir

NTV-Star TV canlı yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye'de bir beka meselesi vardır. Türkiye'de bir süreç yaşanıyor, iyi analiz edilmeli. 15 Temmuz büyük bir tahribattır, beka sorunu yaratmıştır.

CUMHUR İTTİFAKI SONUÇ NE OLURSA OLSUN DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı'nı çalışamaz hale getirme gayreti içindeler. Cumhur İttifakı sonuç ne olursa olsun devam edecek. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar çok farklı bir boyutta.

Bugün muhalefet tarihi bir hata yapmaktadır. Ekonomik karamsarlık yaratmaya çalışıyorlar.

Beklenen netice olmazsa kimse endişe etmesin. İki parti artık kanka olmuştur.

Cumhur ittifakı sonuç ne olursa olsun devam edecek

10 MART İDDİALARI

"Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir."

İDAM AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var."

MANSUR YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR

"Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var."

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ ZELANDA SÖZLERİ

"Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik." dedi.

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

"Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir."

BAHÇELİ'DEN S-400 AÇIKLAMASI

"Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz."