20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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SP'den Bakan Soylu'ya: Ucuz siyaset yapmayın!

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İçişleri Bakanı Soylu’nun Saadet Partisi’ne yönelik sert sözlerine, Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal’dan cevap geldi.
SP'den Bakan Soylu'ya: Ucuz siyaset yapmayın!
SP'den Bakan Soylu'ya: Ucuz siyaset yapmayın! SP'den Bakan Soylu'ya: Ucuz siyaset yapmayın! SP'den Bakan Soylu'ya: Ucuz siyaset yapmayın!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Saadet Partisi ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal’ı hedef alan sözlerine SP'lilerin tepki gelmeye devam ediyor. 

SP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal, zafer işaretini tüm dünyada seçimi kazanan liderlerin yaptığını belirterek, “Zafer işaretini başka yerlere çekmek bilgisizlik değilse ucuz siyasettir. Süleyman Bey kendisine ucuz siyaseti yakıştırıyor olabilir ama biz kendisine bir bakan olarak yakıştıramayız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’da yaptığı konuşmada, Saadet Partisi’ni ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal’ı hedef alarak, “Bugün Adıyaman’da belediye başkan adayı bir yanda PKK işareti yapmaktadır, bir taraftan da Saadet Partisi işareti yapmaktadır. Çok net ve açık” ifadelerini kullanmıştı.

MİLLETİN GÜNDEMİNİ KONUŞMALIYIZ

Türkiye’nin adaletsizlik gibi birçok sorununun olduğunu vurgulayan Ünsal, ”Türkiye’nin birçok sorunu var. Adaletsizlik sorunu var. Yanlış politika sorunu var ki, bu Türkiye’de fakirliği artıran, sosyal barışı tehdit eden bir uygulama. Bunlar gerçek gündemi konuşmayı engellemek için iftiralar atıyorlar. Siyaseti bu tür yanıltıcı gündemlerle meşgul etmenin bir faydası yok. Ayrıca milletin hakiki gündemlerini saptırmamak lazım. Bizim gerçek gündemleri konuşmamız lazım. Süleyman Bey’in yaptığı, başkasını karalayarak milletin önünden gündemi kaçırmaktır” diye konuştu.

BİR BAKAN’A YAKIŞTIRAMIYORUZ

Bütün dünyada zafer işaretinin kullanıldığına dikkat çeken Ünsal, ”Kaldı ki bütün dünyada bütün dinden, dilden, farklı kültürden insanın ortaklaşa kullandığı İngilizcesi Victory, tüm dünyada zafer işareti olarak ‘V’ kullanılır. Zafer işaretini başka yerlere çekmek bilgisizlik değilse ucuz siyasettir. Süleyman Bey kendisine ucuz siyaset yakıştırıyor olabilir ama biz kendisine bir bakan olarak yakıştıramayız. Bu işareti Hamas Lideri İsmail Haniye de yaptı. Cumhurbaşkanı’nın yanında Libyalı muhalifler de yaptı. Bütün dünya liderleri bir seçime girdiği zaman insanlar zaferlerini ilan etmek için bu işareti kullanıyorlar. Bu işareti çarpıtarak Türkiye’yi gerçek gündemden uzaklaşmasını sağlamak, hakikati örtmeye çalışmaktır. Bu davranış nezaketsizliktir, saygısızlıktır. Bir Bakan’a yakıştıramıyorum” tepkisini verdi.

Milli Gazete

 

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