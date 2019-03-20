SP'den HDP ile ittifak iddiasına yalanlama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'HDP ile ittifak mı yaptınız?' sorusuna cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te yayınlanan 'Düşünme Vakti' programında canlı yayın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'HDP ile ittifak mı yaptınız?' sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin hiçbir parti ile ittifak yapmadığını net bir şekilde ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir yerde hiç kimse ile ittifak yapmadık. Bunu çok açık bir şekilde söylüyoruz ancak aynen AK Parti'de MHP'de diğer partilerde olduğu gibi bazı yerlerde kendi adaylarının seçilmeyeceğini anlayan partiler seçimden imtina ediyorlar.

Biz Şanlıurfa'yı da alacağız inşallah Ordu'yu da alacağız, Adıyaman'ı da alacağız inşallah size sürpriz olacak epeyce il ve ilçeyi de alacağız.

Arkadaşlarıma iki şey söyledim. Bir; kazanacak aday bulacağız. İki; hiçbir yerde oyumuzu arttıralım diye seçime girmeyeceğiz en ümitsiz gibi görünen yerde bile biz seçimi kazanmak için çalışacağız."