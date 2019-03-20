20 Mart 2019 Çarşamba6 Recep 1440
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Türkiye'nin yarısı kaçak

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Türkiye'nin yarısı kaçak
Çevre Bakanı Kurum, yaklaşık 20 milyon konutun bulunduğu Türkiye'de 10.5 milyon vatandaşın imar barışından faydalanmak için başvuru yaptığını açıkladı.
Türkiye'nin yarısı kaçak Türkiye'nin yarısı kaçak Türkiye'nin yarısı kaçak

Kaçak ve iskansız yapıları yakından ilgilendiren İmar Barışı'nın son rakamları belli oldu. 13.5 milyon vatandaşın yakından takip ettiği İmar Barışı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, buradan çok önemli veriler elde edileceğini söyledi. Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon konut bulunuyor. Kurum "İmar Barışı'na 10.5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Birçoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor" dedi. Kültürel alanlarda İmar Barışı'nı sabote eden vatandaşların bulunduğuna işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle bu takibi yapıyoruz. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem de doğal sit alanlarında hem de tarihi alanlarımızdaki yapıların durumunu ve yeni yapılara ilişkin süreci de takip ediyoruz. Biz kesinlikle tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bunu çok net söylüyorum. Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var. Biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz, yani tüm ülke toprağının yüzde 17'sini korumak üzere yola çıkıyoruz. Arkeolojik sit alanlarında kesinlikle İmar Barışı'na müsaade etmiyoruz. Peribacaları'nın olduğu Nevşehir'deki süreçte de bu yapıların yapılmasına müsaade etmedik. Yıkımını da gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 100'ün üzerinde yapıyı yıktık ve tespit ettiğimiz 195 yapının etaplar halinde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğal sit alanlarında tüm Türkiye'de yaptığımız tespitlerde 2 bin 165 kaçak yapı var. Bu yapıların da tespitlerini yaptık ve süreç içerisinde bunların da yıkımlarını gerçekleştireceğiz." İmar Barışı'nda vatandaşın mağduriyetini gidermeyi amaçladıklarını dile getiren Kurum, diğer taraftan da çevreyi doğayı koruyacak süreci de aynı zamanda işletmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

50 BİN KONUTA 250 BİN BAŞVURU

Türkiye genelinde 2023'e kadar 250 bin sosyal konut yapacaklarının sözünü verdiklerini vurgulayan Kurum, çalışmanın ilk etabının, 50 bin sosyal konut olduğunu ifade etti. 50 bin konuta şu ana kadar 250 bin başvurunun geldiğini bildiren Kurum, şöyle devam etti: "Bu da bizi açıkçası çok memnun etti. Talebin nereden geldiğine bakarak, belki o 250 bini de bu talebe bakarak artırma imkanımız da olacak. 50 bine 2019 içerisinde başlıyoruz. İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız, devlet olarak sorumluluğumuz, görevimiz budur. O sayıyı artırma yönünde gideceğiz."

LPG'Lİ ARAÇLARA OTOPARK İZNİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirterek, bu talebe ilişkin hem Sanayi Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı ile bu süreci değerlendirdiklerini bildirdi. Bu konuda, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kuralların bulunduğunu kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığımızın bu işe ilişkin yangın yönetmeliğini ilgilendiren kısmıyla düzenlemeler yapması gerekiyor. Biz üç bakanlık olarak bunu çalışıyoruz. Burada da yangın yönetmeliğindeki maddemizi değiştirmemiz gerekiyor. Buna ilişkin hem TSE'nin hem Sanayi Bakanlığımızın yangın yönetmeliği gereği o tedbirlerin alınması kaydıyla LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı üç bakanlık ortak yürütüyoruz. Alınmasına müteakip AVM'lere, otellere, konutlara, işletmelere bu izni vermeyi düşünüyoruz."

KARTAL FACİASININ YERİNE 5 KATLI BİNA

Kentsel dönüşümde olayı yerinde çözmek zorunda olduklarını belirten Murat Kurum "Vatandaşı biz yerinden alıp başka bir yere götüremeyiz. Onun rızasını aldıktan sonra, onun içinde olduğu bir süreçte kentsel dönüşümde yapılamayacak hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki dertli olun, yeter ki o işi çözmeye niyetiniz olsun" diye konuştu. Elbirliğiyle, vatandaşın rızası çerçevesinde projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, şunları söyledi: "Yeni alanlarda zemin artı 4-5'i geçmiyoruz. Mesela Kartal'da 10 katlı binayı yıktık, yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temelini atıyoruz. Sığmayan yerler de olacaktır muhakkak ama etrafındaki silüeti bozmadan, etrafında 8-10 kat varsa onlara uygun bir şekilde yapmak lazım ama eğer hiçbir yapılaşma yoksa biz zemin artı 4-5'i geçmek istemiyoruz."

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